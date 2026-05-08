Rayakan 54 Tahun, Operasikan Lebih dari 26 Ribu Armada di Indonesia

Ilustrasi armada Bluebird. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menandai perjalanan 54 tahun sebagai salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia, inilah Bluebird Group. Berawal dari 25 unit armada pada 1972, kini perusahaan mengoperasikan lebih dari 26 ribu armada di berbagai kota di Indonesia.
Selama lebih dari lima dekade, Bluebird Group menjadi bagian dari budaya mobilitas masyarakat Indonesia, mulai dari mengantar rutinitas harian hingga menemani berbagai momen penting lintas generasi.
Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono mengatakan kepercayaan pelanggan dibangun melalui konsistensi layanan selama bertahun-tahun.
“Selama 54 tahun, kami belajar bahwa kepercayaan dibangun melalui konsistensi dalam setiap perjalanan. Dari kepercayaan tersebut, kami terus tumbuh bersama karyawan, mitra pengemudi, dan pelanggan, sambil terus beradaptasi,” ujarnya.
Menurut Adrianto, komitmen tersebut dijaga melalui disiplin dalam berbagai proses, mulai dari pelatihan pengemudi, standar operasional, hingga pemanfaatan teknologi untuk menjaga kualitas layanan tetap aman, nyaman, dan dapat diandalkan.
Dalam momentum ulang tahun ke-54, Bluebird Group memberikan penghargaan Satya Lencana kepada lebih dari 1.000 karyawan dan mitra pengemudi dengan masa kerja mulai dari delapan hingga 32 tahun.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjaga kualitas layanan perusahaan secara konsisten.
Salah satu penerima penghargaan, Sumarmono, membagikan pengalamannya selama 24 tahun menjadi bagian dari Bluebird.
“Selama bekerja di Bluebird, saya merasakan kuatnya rasa kekeluargaan, dari pengemudi hingga karyawan di berbagai bagian. Bahkan di masa sulit seperti pandemi, perusahaan tetap berupaya memikirkan kami sebagai bagian dari keluarga besar,” ujarnya.
Ia juga menyebut dukungan perusahaan dirasakan nyata, mulai dari beasiswa pendidikan untuk anak hingga kesempatan berangkat umrah.
Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, Bluebird Group terus memperluas layanan mobilitas berbasis multimoda. Layanan tersebut mencakup taksi Bluebird dan Silverbird, layanan pengiriman Bluebird Kirim, sewa kendaraan Goldenbird, bus Bigbird, shuttle Cititrans, balai lelang Caready, hingga layanan jual beli mobil bekas BirdMobil.
