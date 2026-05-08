Demi Stabilitas Anggaran, Ekonom Nilai Penyesuaian Frekuensi Pemberian MBG Lebih Aman Daripada Ubah Total Program

JawaPos.com - Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono menyarankan langkah penyesuaian frekuensi pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi untuk menjaga stabilitas anggaran. Langkah ini dinilai lebih aman daripada mengubah total struktur program yang sudah berjalan.

"Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit (Indonesia) terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu. Langkah ini jauh lebih aman daripada mengubah total struktur program yang sudah berjalan, sehingga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan tetap terjaga," jelas Riandy dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Selain efisiensi anggaran, Riandy juga menekankan pentingnya menjaga kualitas nutrisi sebagai investasi Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang.

Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai dalam bentuk asupan bergizi bagi siswa.

"Pemerintah perlu memperkuat pola random check atau sidak lapangan untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur akan menjadi kunci keberhasilan MBG ke depannya," tambahnya.

Selain itu, meski dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja baru akan terasa di masa depan, MBG dianggap sebagai langkah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Riandy meyakini, jika dikelola dengan manajemen yang tepat, MBG dapat menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.