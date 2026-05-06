Pemerintah Terbitkan Surat Utang Berdenominasi Yuan, Purbaya Targetkan Penerbitan 'Panda Bond' Juni 2026

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi Yuan atau Panda Bond dapat terealisasi pada Juni 2026. Dia mengaku telah menerima laporan dari Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto untuk segera bertolak ke Tiongkok.

“Mungkin bulan depan (penerbitan Panda Bond), tetapi Pak Suminto sudah mengajak saya ke Tiongkok," kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/5).

Menkeu menjelaskan penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

Sebagai catatan, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp 257,4 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp 258,7 triliun dan pembiayaan non utang Rp 1,3 triliun.

“Kita tetap diversifikasi supaya nggak tergantung ke pembiayaan Amerika Serikat atau negara-negara barat,” tambahnya.

Dia melanjutkan, Tiongkok memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia. Selain itu, pasar keuangan Tiongkok juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen.

Faktor potensial lainnya, menurut Purbaya, yaitu pasar Tiongkok menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit. Dia pun mengaku telah bertemu dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dimana Tiongkok menyatakan siap untuk berpartisipasi dalam penerbitan Panda Bond.

“Kami sudah berhubungan dengan ICBC, mereka siap untuk menjalankan ke sana,” tuturnya.