RUPST 2025, Putuskan Tahan Seluruh Laba Rp 565,69 Miliar untuk Perkuat Permodalan

JawaPos.com-PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) menetapkan seluruh laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Direktur Utama BNC Eri Budiono, menyampaikan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga fundamental bisnis sekaligus meningkatkan kapasitas ekspansi perseroan ke depan.

“Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan,” ujar Eri dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Sepanjang 2025, BNC mencatatkan kinerja yang menunjukkan perbaikan signifikan. Laba bersih perseroan mencapai Rp 565,69 miliar, melonjak tajam dibandingkan pada 2024 yang sebesar Rp 19,88 miliar. Capaian itu mencerminkan hasil dari upaya peningkatan efisiensi operasional, penguatan fundamental bisnis, serta pengelolaan pertumbuhan yang lebih terjaga.

RUPST yang digelar di Jakarta Selatan pada Kamis (30/4) tersebut dihadiri mayoritas pemegang saham, jajaran Dewan Komisaris, dan Direksi. Dalam rapat itu, pemegang saham juga menyetujui Laporan Tahunan 2025, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris.

Selain penetapan penggunaan laba, RUPST turut menyetujui perubahan susunan Direksi sebagai bagian dari penyesuaian organisasi menghadapi dinamika industri perbankan yang semakin terdigitalisasi dan kompleks. "Langkah ini dilakukan agar pengelolaan perseroan berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan selaras dengan arah strategi jangka panjang," terangnya.

Pemegang saham mengangkat Adrian Wibisono Soewardjo dan Indra Aditya Sanjaya sebagai Direktur Perseroan, yang akan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).