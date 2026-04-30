KSPI Batal Demo di DPR, Pilih Gabung Aksi May Day di Monas Temui Presiden Prabowo

Aksi dorong mendorong mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di depan Gedung DPR RI, Kamis (1/5). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan membatalkan rencana aksi demonstrasi Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Gedung DPR RI, pada Jumat (1/5).
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan pihaknya memilih untuk bergabung dalam aksi terpusat di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan perwakilan buruh terkait berbagai isu ketenagakerjaan.
“Ada alasan mengapa KSPI memindahkan rencana aksi May Day 1 Mei 2026 yang semula di depan Gedung DPR RI menjadi ke Monas Jakarta, yaitu karena Presiden Prabowo mengiyakan kami untuk bertemu dan berdiskusi,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Kamis (30/4).
Pemindahan lokasi aksi juga didorong oleh keinginan buruh agar sejumlah isu krusial dapat dijawab langsung oleh Presiden Prabowo dalam momentum May Day.
“Dari 11 isu dan harapan buruh, ada beberapa yang sangat penting dan harus dijawab serta ditegaskan oleh Bapak Presiden. Ini menjadi tindak lanjut dari aspirasi yang dibawa oleh KSPI,” jelasnya.
Said Iqbal memperkirakan jumlah peserta aksi akan mencapai ratusan ribu orang. Secara khusus, KSPI akan mengerahkan sekitar 50.000 buruh yang berasal dari berbagai wilayah, seperti Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, hingga sebagian Cirebon Raya.
“Akan ada 50.000 massa buruh dari wilayah-wilayah tersebut yang turut hadir dalam aksi di Monas,” pungkasnya.
