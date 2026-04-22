Purbaya Copot Dua Dirjen Kemenkeu, Kursi Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman Kini Diisi Plh

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)
JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui telah melakukan perombakan di jajaran pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yakni, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman.
Ia memastikan dua dirjen tersebut secara resmi telah dicopot dari jabatan sejak Selasa (21/4) lalu. Bahkan, Purbaya memastikan kedua jabatan tersebut telah diisi oleh pelaksana harian (Plh).
“Iya (sudah copot dua dirjen). Sudah dari kemarin sore sudah aktif. Sudah ditandatangani kemarin siang,” ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4).
Meski dicopot dari jabatan lamanya, Purbaya memastikan keduanya belum langsung dipindahkan ke posisi baru. Ia menyebut Febrio dan Luky untuk sementara diberikan waktu beristirahat sambil menunggu penugasan selanjutnya.
Sebagai gantinya, kata Purbaya, sejak kemarin posisi jabatan Febrio Kacaribu dan juga Luky Alfirman sudah diisi oleh pelaksana harian (Plh).
“Belum (dipindahkan), istirahat dulu. Tapi sekarang sudah ada Plh,” jelasnya.
Dengan perombakan tersebut, kini terdapat tiga posisi direktur jenderal di lingkungan Kemenkeu yang belum terisi pejabat definitif. Sebelumnya, Masyita Crystallin juga telah mengundurkan dari jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).
Purbaya mengatakan, seluruh posisi kosong itu akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera diisi pejabat definitif dalam waktu dekat. Rencananya pergantian pejabat tinggi di Kemenkeu itu akan dilakukan pada Mei bulan depan.
“Nanti sekalian diajukan ke Presiden. Awal Mei, atau pertengahan Mei,” tukasnya.
