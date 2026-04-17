Ryandi Zahdomo
18 April 2026, 02.31 WIB

Bukan Cuma Viral, Ini Strategi Branding 2026 untuk Ubah Perhatian Jadi Kepercayaan

Ilustrasi bangun kepercayaan lewat data agar bisnis tumbuh stabil di tengah gempuran konten AI. (Miles IT)

JawaPos.com–Di era ekonomi digital yang super kompetitif, banyak pemimpin bisnis terjebak dalam perlombaan mencari perhatian (attention). Padahal, biaya akuisisi pelanggan terus melonjak tanpa jaminan loyalitas.

Alvin, konsultan branding dari Kernel Future sekaligus TEDx speaker, mengingatkan bahwa perhatian hanya pintu masuk. Kunci pertumbuhan bisnis yang sebenarnya terletak pada satu aset strategis yaitu kepercayaan (trust).

Menurut dia, strategi branding masa kini tidak lagi mengadu kreativitas siapa yang paling unik, melainkan siapa yang paling mampu membuktikan nilai brand secara empiris di hadapan audiens yang skeptis.

Populer di media sosial sering kali menjadi fatamorgana bagi pebisnis. Tanpa adanya kepercayaan, atensi yang tinggi justru bisa berbalik menjadi bumerang yang memicu keraguan konsumen.

Brand kuat lahir dari data, bukan sekadar kreativitas. Perhatian hanyalah pintu masuk, sedangkan kepercayaan adalah alasan orang bertahan,” ujar Alvin.

Hal ini sejalan dengan laporan HubSpot State of Marketing (2026) yang menyebutkan bahwa meski 80 persen pemasar memakai AI, tantangan terberat adalah membangun sisi manusiawi untuk mendapatkan kepercayaan. Brand yang memiliki sudut pandang jelas kini menjadi mesin pertumbuhan baru di tengah banjir konten generatif.

Konsumen Mulai Skeptis Terhadap Konten AI

Menariknya, tren pasar menunjukkan kejenuhan terhadap teknologi. Berdasar Gartner Marketing Survey (2026), sebanyak 50 persen konsumen di Amerika Serikat lebih memilih brand yang tidak menggunakan AI (GenAI) dalam konten mereka.

Keaslian atau autentisitas kini menjadi barang mewah. Alvin menjelaskan bahwa kepercayaan akan muncul saat pengalaman yang dirasakan konsumen terasa jujur, konsisten, dan dapat diprediksi.

Brand yang kuat bukan hanya diingat, tetapi diyakini,” tambah Alvin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Pakai Branding Baru, Pemkot Pasuruan Targetkan Peningkatan Wisata dan Ekonomi Kreatif - Image
Berita Daerah

Pakai Branding Baru, Pemkot Pasuruan Targetkan Peningkatan Wisata dan Ekonomi Kreatif

07 Februari 2026, 16.39 WIB

Peringati Hari Ibu, Politeknik UBAYA–PACM NU Sukolilo–CAW Ubaya Gelar Workshop Personal Branding, Make up dan Fashion Styling - Image
Surabaya Raya

Peringati Hari Ibu, Politeknik UBAYA–PACM NU Sukolilo–CAW Ubaya Gelar Workshop Personal Branding, Make up dan Fashion Styling

23 Desember 2025, 03.03 WIB

5 Langkah Strategis Untuk Mengembangkan Bisnis Catering: Dari Branding hingga Pengiriman Efisien​ - Image
Bisnis

5 Langkah Strategis Untuk Mengembangkan Bisnis Catering: Dari Branding hingga Pengiriman Efisien​

07 November 2025, 02.41 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

