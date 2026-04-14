RUPST Ancol Setujui Dividen Rp 41,6 Miliar, Siap Gas Transformasi Jadi Destinasi Berbasis Experience

JawaPos.com - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menegaskan arah baru bisnisnya usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa (14/4).
Selain menyetujui pembagian dividen dan perubahan susunan manajemen, perusahaan juga mematok strategi transformasi untuk menjawab perubahan tren industri wisata yang kini semakin berbasis pengalaman (experience).
Dalam RUPST tersebut, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 26,05 per saham dengan total nilai Rp 41,6 miliar. Angka ini setara dengan 23,13 persen dari laba bersih tahun buku 2025.
Sepanjang 2025, Ancol mengklaim mencatat kinerja yang relatif stabil. Pendapatan usaha mencapai Rp1,121 triliun, sementara laba bersih tercatat sebesar Rp 180,19 miliar. Kinerja ini diraih di tengah tekanan ekonomi global yang masih membayangi sektor pariwisata dan rekreasi.
Strategi Baru: Bukan Sekadar Wisata, Tapi Pengalaman
Manajemen Ancol menilai industri destinasi wisata telah mengalami perubahan mendasar. Pengunjung kini tidak lagi sekadar datang untuk menikmati tempat, tetapi mencari pengalaman yang lebih personal, bernilai, dan terhubung secara emosional.
Karena itu, Ancol menargetkan pergeseran strategi besar, dari sekadar destinasi kunjungan menjadi ekosistem wisata terintegrasi yang menawarkan pengalaman menyeluruh.
Sejumlah fokus utama yang akan didorong ke depan meliputi:
- Meningkatkan nilai (value) per pengunjung, bukan hanya mengejar jumlah kunjungan
- Mengoptimalkan aset dan ekosistem bisnis secara menyeluruh
- Memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan
- Memperluas kolaborasi strategis untuk memperkuat daya saing
Langkah ini akan diperkuat lewat digitalisasi layanan, termasuk sistem ticketing, peningkatan fasilitas pengunjung, hingga pengembangan event tematik baru.
