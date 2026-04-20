Berbenah Total untuk Gaet Gen Z, Ancol Berencana Bangun Sirkuit Tepi Pantai hingga Beach Club 

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Syahmudrian Lubis. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk akan melakukan perubahan strategi bisnis. Langkah ini sebagai respon perubahan perilaku pengunjung. Perubahan perlu dilakukan agar Ancol tetap menarik bagi warga untuk dikunjungi.
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Syahmudrian Lubis mengatakan, ke depan Ancol akan lebih fokus pada pengalaman (experience) pengunjung. Sehingga, perusahaan tidak terpaku hanya menambah jumlah pengunjung.
“Ancol akan bertransformasi menjadi integrated experience-driven ecosystem. Di mana kami menghadirkan perjalanan pengalaman pengunjung secara end-to-end di dalam kawasan Ancol,” ujar Syahmudrian, Minggu (20/4).
Dia menyampaikan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah memberikan arahan mengenai target baru ini. Ke depan Ancol harus tetap menjadi destinasi wisata unggulan.
"Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi kami, untuk membuat Ancol ini tetap relevan di kemudian hari. Kenapa? Karena secara fundamental behavior pengunjung sudah berubah," imbuhnya.
Saat ini, urai Syahmudrian, perilaku pengunjung telah berubah signifikan. Masyarakat tidak lagi sekadar datang untuk rekreasi, tapi mencari koneksi, pengalaman, dan nilai yang di rasakan bersama keluarga.
Menjawab hal itu, Ancol menyiapkan empat strategi utama. Pertama, menggeser fokus dari sekadar jumlah kunjungan menjadi penciptaan value bagi pengunjung. Kedua, mengoptimalkan aset dan ekosistem kawasan seluas 533 hektar, yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ketiga, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.
“Ke depan, setiap event dan program akan kami desain berdasarkan data. Mulai dari tren pengunjung hingga proyeksi ke depan,” imbuhnya.
Keempat, Ancol akan membuka peluang kerja sama strategis dengan mitra lokal maupun global, untuk nantinya meningkatkan daya saing Ancol di tingkat internasional. Strategi ini akan diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian penguatan budaya kerja berbasis pelayanan (service purpose), serta disiplin dalam mengeksekusi setiap rencana.
