Dorong Perekonomian Jakarta Makin Moncer Lewat Event BTN JAKIM 2026 

JawaPos.com - Event lomba marathon internasional kembali bakal digelar di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berencana menggelar BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 yang diharapkan memberikan dampak perputaran ekonomi mencapai di atas Rp200 miliar lebih tinggi dibandingkan perolehan tahun lalu yang sebesar Rp125 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta tercatat sebagai kota nomor 2 teraman di Asean dan momentum penyelenggaraan BTN JAKIM akan memperkuat posisi tersebut.

“Kami tentu saja akan memberikan dukungan maksimal untuk BTN JAKIM, tidak hanya gratis transportasi umum bagi para pelari dan panitia BTN JAKIM. Kami harapkan dukungan ini akan membuat posisi Jakarta semakin kuat. Kalau tahun lalu Rp125 miliar (perputaran ekonomi), tahun ini dengan peserta yang naik signifikan, maka (perputaran ekonomi di 2026) akan lebih dari itu,” ujar Pramono dalam Konferensi Pers BTN JAKIM 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).

Adapun, ajang yang dilaksanakan sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta tersebut sukses meraih Elite Label dari World Athletics. BTN JAKIM 2026 juga akan digelar selama dua hari yakni pada 13-14 Juni 2026 serta menghadirkan lebih dari 40.000 peserta termasuk dari segmen internasional yang mencapai hampir 1.000 peserta dari 46 negara dan masih akan terus bertambah.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya bangga dapat terus mendukung BTN JAKIM yang tahun ini diikuti semakin banyak peserta hingga membuat brand global ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Menurut Nixon, sebagai consumer bank, BTN akan terus menghadirkan kemudahan transaksi perbankan untuk mendukung berbagai aktivitas gaya hidup masyarakat termasuk olahraga.

Salah satunya, tambah Nixon, yakni perseroan menawarkan kemudahan bertransaksi keuangan melalui bale by BTN. “BTN JAKIM juga menjadi salah satu pendorong jumlah pengguna bale by BTN menjadi 4 juta customer dan tahun ini kami membidik jumlah tersebut naik menjadi 5 juta,” tutur Nixon.

Adapun, pada penyelenggaraan tahun ini, BTN JAKIM sukses menarik minat pelari mancanegara dengan peserta terbanyak berasal dari Malaysia, Singapura, dan Korea. BTN JAKIM juga menghadirkan sejumlah pembaruan signifikan yang menandai peningkatan skala acara.

Untuk pertama kalinya, BTN JAKIM akan digelar selama 2 hari dengan 4 kategori lomba yakni BTN Marathon, Le Minerale Half Marathon, EJ Sport 10K, dan BSN (Bank Syariah Negara) 5K. Penambahan kategori 5K pada tahun ini turut menjadi langkah untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan gerakan hidup lebih sehat.