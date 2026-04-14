Ekonomi Digital Kian Tumbuh, Pelaku Usaha Dituntut Lebih Adaptif Membaca Pasar

Konferensi pers Media gathering SIRCLO. (Dimas Choirul/JawaPos.com)
JawaPos.com–Laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain memproyeksikan ekonomi digital Indonesia akan mencapai Gross Merchandise Value sebesar US$180 hingga 340 miliar pada 2030, dengan sektor e-commerce sebagai kontributor terbesar.
Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, data internal SIRCLO mencatat peningkatan signifikan dalam aktivitas belanja konsumen di kanal digital, dengan volume pesanan yang tumbuh lebih dari dua kali lipat sepanjang 2025.
Namun, di tengah peluang tersebut, perkembangan industri turut dipengaruhi faktor eksternal, mulai dari perubahan dinamika ekonomi global dan domestik, hingga pola perilaku konsumen yang terus bergerak di ranah digital. Kondisi ini menuntut para pelaku usaha untuk lebih adaptif dalam membaca pergerakan pasar.
”Kemampuan membaca pergerakan pasar dan menetapkan fokus yang tepat menjadi kunci pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Founder dan Chief Executive Officer SIRCLO Brian Marshal kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4).
Memasuki fase strategis pada 2026, lanjut Brian, SIRCLO memusatkan kapabilitas pada solusi yang relevan bagi enterprise brand dalam menjawab kebutuhan pasar secara lebih terarah, seperti ekspansi demografi konsumen hingga model interaksi berjualan online yang terus berevolusi.
Dalam mendukung pertumbuhan brand secara lebih terintegrasi, perusahaan memfokuskan kapabilitasnya pada sejumlah solusi yang tidak hanya berorientasi untuk membantu brand hadiran di kanal digital, tetapi juga membantu dalam mengelola operasional, memperluas jangkauan pasar, memperkuat pemasaran, hingga menghadirkan gambaran bisnis berbasis data.
Baca Juga: Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,54 Persen di Kuartal I-2026, Ekonom: Pelemahan Daya Beli Masyarakat Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Komitmen tersebut diwujudkan melalui SIRCLO Commerce sebagai End-to-End E-Commerce Enablement yang merupakan solusi utama dalam mendukung kebutuhan brand di ekosistem digital commerce.
”Solusi ini dibangun melalui enam pilar utama, yaitu Account Management, Marketing Strategy, Analytics, Content Production, Customer Service, serta Warehouse & Fulfilment, yang saling terintegrasi untuk mendukung brand menjalankan dan mengembangkan bisnis digital dengan lebih optimal,” ungkap Brian Marshal.
Kapabilitas ini diperkuat beberapa value-added services yang lebih spesifik, mulai dari SIRCLO Multi-Origin sebagai Smart Network Expansion yang membantu perluasan jaringan distribusi melalui pemanfaatan peran distributor lokal sebagai fulfilment hub untuk menekan biaya logistik dan mempercepat pengiriman.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026