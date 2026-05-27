Menkeu Purbaya Serahkan Sapi Kurban Seberat 868 Kg dari Uang Pribadi ke Masjid Salahuddin DJP

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara simbolis menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada panitia di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (27/5).

Diketahui, sapi tersebut berjenis crossing simental dengan bobot mencapai 868 kilogram dan diperkirakan berusia sekitar tiga tahun. Purbaya memastikan sapi tersebut berasal dari uang pribadi.

"(Pembelian sapi pakai dana APBN?) Dana pribadi lah. Yang rumah juga dana pribadi. Kan lumayan tuh ada bonus. Jadi kita pakai di sini. Terus kan nggak jadi haji," kata Purbaya kepada awak media di Jakarta.

Purbaya memastikan hewan kurban itu selanjutnya akan disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima, khususnya warga sekitar kantor Kemenkeu dan kelompok prasejahtera.

Dalam momen Hari Raya Kurban ini, Purbaya menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya sekadar perayaan tahunan, tetapi juga momentum memperkuat nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

“Idul Adha bukan sekadar ritual tahunan, melainkan sebuah momentum untuk memperkuat rasa kemanusiaan dan keadilan sosial. Hewan kurban yang kita salurkan hari ini adalah simbol dari komitmen kita untuk saling berbagi, terutama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan jajaran pegawai Kemenkeu agar semangat berkurban tercermin dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, APBN harus senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, terutama kelompok rentan.

“Semangat berkurban memiliki korelasi erat dengan tugas sebagai punggawa keuangan negara, yakni mengasah kepekaan sosial agar APBN yang dikelola senantiasa diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data panitia kurban Kemenkeu Pusat, pada Idul Adha tahun ini Kemenkeu menyalurkan total 486 hewan kurban yang terdiri atas 262 sapi dan 224 kambing.