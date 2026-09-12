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Mohamad Nur Asikin
Sabtu, 12 September 2026 | 17.45 WIB

Kembangkan Kerja Sama Merchant di Bandung Lewat Program Serbu Ekosistem

&nbsp;PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) memperluas layanan perbankan digital syariah dengan meluncurkan Program Serbu Ekosistem di Bandung, Jawa Barat pada Jumat (11/9/2026). (Istimewa). - Image

&nbsp;PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) memperluas layanan perbankan digital syariah dengan meluncurkan Program Serbu Ekosistem di Bandung, Jawa Barat pada Jumat (11/9/2026). (Istimewa).

JawaPos.com — PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) memperluas layanan perbankan digital syariah dengan meluncurkan Program Serbu Ekosistem di Bandung, Jawa Barat pada Jumat (11/9/2026). Langkah ini dirancang agar layanan perseroan semakin dekat dengan aktivitas usaha dan kebutuhan harian nasabah.

Bukti kepercayaan nasabah terhadap Bank BSN tercermin dari kinerja fundamental perseroan yang solid. Hingga 31 Agustus 2026, aset Bank BSN telah mencapai Rp81,5 triliun, atau tumbuh 20,75% secara tahunan (year-on-year/YoY). Capaian impresif ini sekaligus mengukuhkan Bank BSN sebagai bank syariah terbesar kedua di Indonesia.

Dari sisi transaksi digital, ekosistem perseroan menunjukkan pertumbuhan yang masif. Platform mobile banking Bale by Syariah tercatat menembus 238.897 pengguna, membukukan 3,29 juta kali transaksi dengan volume mencapai sekitar Rp6,57 triliun.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan bahwa perseroan akan terus berupaya hadir di berbagai lini dan ekosistem masyarakat.

"Salah satunya melalui berbagai Program Serbu, mulai dari Serbu Resto, Serbu Kampus, Serbu Rumah Sakit, Serbu Mesjid hingga Serbu Toko. Hari ini di Bandung, semangat tersebut kita lanjutkan melalui Program Serbu Ekosistem," kata Alex di Bandung, Jumat (11/9).

Alex, yang sebelumnya pernah bertugas sebagai Kepala Cabang di Bandung, memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk bernostalgia, tetapi juga untuk menyerap aspirasi secara langsung dari para mitra.

"Hari ini saya justru ingin lebih banyak mendengar langsung dari Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha dan nasabah BSN. Apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih perlu kami perbaiki, dan kebutuhan apa yang ke depan bisa lebih banyak didukung oleh BSN," ungkapnya.

Implementasi Program Serbu Ekosistem di Bandung ini menggandeng beragam pelaku usaha lintas sektor. Acara peluncuran tersebut turut dihadiri oleh para Direktur perusahaan dan owner merchant lokal, seperti PT Bestow Harapan Indah, PT Verindo Klaras Utama, brand fesyen Mayoutfit, Rurik, Flottilicious & Ghalibia, Belyanza, hingga institusi pendidikan sekolah Asy-Syifa.

Turut mendampingi Alex Sofjan Noor dalam peluncuran tersebut antara lain Direktur Retail Funding Bank BSN Ari Kurniaman, Direktur Commercial and Corporate Banking Maqin U Norhadi, serta Kepala Cabang Bandung Benny Kurniawan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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