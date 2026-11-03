Logo JawaPos
HomeEkonomi Digital
Author avatar - Image
Penulis: ARM
Selasa, 3 November 2026 | 20.32 WIB

7 Aplikasi Trading Bitcoin Indonesia yang Terdaftar di OJK

Ilustrasi Bitcoin. (Istimewa). - Image

Ilustrasi Bitcoin. (Istimewa).

JawaPos.com - Minat masyarakat terhadap Bitcoin mendorong semakin banyak pengguna mencari aplikasi perdagangan aset kripto yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Legalitas perusahaan, kemudahan cara transaksi, biaya perdagangan, dan ketersediaan fitur menjadi sejumlah pertimbangan sebelum seseorang memutuskan untuk membeli Bitcoin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan daftar penyelenggara perdagangan aset keuangan digital yang berizin sebagai acuan masyarakat dalam memeriksa legalitas platform. Daftar tersebut diperbarui secara berkala, sehingga calon pengguna disarankan memeriksa informasi terbaru melalui situs resmi OJK sebelum membuka akun atau melakukan transaksi.

Berikut tujuh aplikasi perdagangan Bitcoin dan aset kripto lainnya seperti Ethereum dan Solana, yang dapat dipertimbangkan masyarakat Indonesia.

1. Bybit Indonesia
Bybit Indonesia menyediakan layanan perdagangan aset kripto untuk pengguna di Indonesia melalui entitas lokal. Bagi pengguna yang ingin mulai bertransaksi, halaman beli Bitcoin dapat menjadi titik awal untuk mempelajari proses pembelian BTC menggunakan rupiah melalui fitur yang tersedia.

Selain pembelian, memahami nilai Bitcoin dalam mata uang lain juga dapat membantu pengguna membaca informasi pasar global. Fitur btc usd dapat digunakan untuk melihat konversi nilai Bitcoin terhadap dolar Amerika Serikat.

Calon pengguna dapat mempertimbangkan platform ini dengan memperhatikan fitur perdagangan, biaya transaksi, pilihan aset, serta kemudahan proses pembelian Bitcoin.

2. Indodax
Indodax merupakan salah satu platform perdagangan aset kripto yang telah lama beroperasi di Indonesia. Melalui layanan perdagangan aset digital, pengguna dapat mengakses Bitcoin dan sejumlah aset kripto lainnya sesuai dengan ketersediaan di pasar.

Bagi calon pengguna, aspek yang dapat dibandingkan meliputi biaya transaksi, likuiditas, metode deposit dan penarikan, serta kemudahan penggunaan aplikasi. Informasi mengenai ketentuan transaksi sebaiknya diperiksa sebelum melakukan pembelian.

3. Pintu
Pintu menyediakan layanan perdagangan aset kripto melalui aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pengguna mengakses pasar aset digital. Platform ini dapat dipertimbangkan oleh pemula yang ingin mempelajari pembelian Bitcoin dan memantau perubahan harga melalui perangkat seluler.
Pengguna sebaiknya memahami fitur yang tersedia, biaya transaksi, proses verifikasi identitas, dan mekanisme penyimpanan aset sebelum menggunakan layanan.

4. Tokocrypto
Tokocrypto merupakan platform perdagangan aset kripto di Indonesia yang menyediakan akses ke berbagai aset digital. Pengguna dapat membandingkan pilihan pasangan perdagangan, struktur biaya, serta fitur yang tersedia untuk menyesuaikan platform dengan kebutuhan transaksi mereka.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Yan Diomande, 'Bitcoin' Baru Real Madrid yang Nilai Transfernya Meroket 93 Kali Lipat - Image
Sepak Bola Dunia

Yan Diomande, 'Bitcoin' Baru Real Madrid yang Nilai Transfernya Meroket 93 Kali Lipat

Minggu, 9 Agustus 2026 | 06.47 WIB

Bitcoin Lepas dari Bayang-Bayang Dolar? Data 2026 Ungkap Perubahan Besar di Market Kripto - Image
Kripto

Bitcoin Lepas dari Bayang-Bayang Dolar? Data 2026 Ungkap Perubahan Besar di Market Kripto

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.53 WIB

Edukasi Keuangan untuk Pelajar: Membangun Masa Depan Finansial yang Kuat - Image
Ekonomi

Edukasi Keuangan untuk Pelajar: Membangun Masa Depan Finansial yang Kuat

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 02.33 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore