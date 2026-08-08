Yan Diomande, 'Bitcoin' Baru Real Madrid yang Nilai Transfernya Meroket 93 Kali Lipat

JawaPos.com - Real Madrid kembali membuat kejutan besar di bursa transfer musim panas 2026. Klub raksasa Spanyol itu resmi mendatangkan Yan Diomande dari RB Leipzig dengan nilai transfer yang diperkirakan bisa menembus 135 juta euro.

Menurut laporan MARCA, Real Madrid membayar 120 juta euro sebagai biaya transfer tetap. Los Blancos juga disebut memiliki kewajiban tambahan hingga 15 juta euro dalam bentuk bonus. Jika seluruh bonus tersebut terealisasi, Diomande akan menjadi pemain termahal dalam sejarah klub.

Pemain asal Pantai Gading tersebut telah menjalani pemeriksaan medis pada Jumat (7/8/2026). Setelah itu, Diomande berlatih secara terpisah sebelum skuad Real Madrid berangkat menuju Hungaria.

Menariknya, perjalanan Diomande menuju Santiago Bernabeu berlangsung sangat cepat. Nilai transfernya melonjak luar biasa hanya dalam waktu kurang dari dua tahun.

Pada Januari 2025, Leganes mendapatkan Diomande dari DME Academy dengan harga sekitar 1,5 juta euro. Ketika itu, belum banyak yang menyangka pemain muda tersebut bakal memiliki nilai transfer fantastis dalam waktu singkat.

Diomande kemudian berkembang pesat di Leganes. Ia bergabung dengan tim Juvenil A pada November 2024 dan tidak membutuhkan waktu lama untuk naik ke tim cadangan.

Perkembangannya terus membuat klub memberikan kesempatan lebih besar.

Debut Diomande bersama tim utama Leganes terjadi pada 29 Maret 2025 saat menghadapi Real Madrid di LaLiga.

Ada momen menarik dalam pertandingan tersebut karena sang pemain bertukar jersey dengan Kylian Mbappe.