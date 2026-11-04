Nasabah MNC Bank Keluhkan Gangguan Transaksi Digital, OJK: Kami Memantau

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), angkat bicara terkait dengan keluhan nasabah MNC Bank yang kesulitan melakukan transaksi digital hingga menarik dana, di tengah gangguan layanan aplikasi MotionBank.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK terus memantau perkembangan dan mendalami kondisi bank tersebut.

“Kami memantau perkembangannya dan memastikan bank tersebut dapat menangani semua inquiry dari nasabah. Serta tentunya harus bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Friderica dalam konferensi pers KKSK, Jakarta, Selasa (3/11).

Friderica mengatakan, OJK terus melakukan pengawasan terhadap perbankan secara berkelanjutan dan berbasis risiko berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi bank dan ketentuan yang berlaku.

“Dengan tetap mengedepankan pelindungan konsumen dan juga prinsip kehati-hatian pada bank yang dimaksud tersebut,” lanjutnya.

Selain itu, ia menghimbau kepada masyarakat dan nasabah perbankan untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi kebenarannya.

Friderica meminta publik untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan selalu mengacu pada saluran komunikasi resmi lembaga jasa keuangan.

"Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Tidak mudah terpengaruh oleh isu atau informasi yang belum terverifikasi. Tentunya menggunakan saluran komunikasi resmi bank,” ucapnya.

Di sisi lain, Corporate Secretary MNC Bank, Edward Kennetze, memastikan saat ini proses pemulihan terhadap layanan transaksi digital bank masih terus berlangsung.