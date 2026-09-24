Logo JawaPos
HomeEkonomi Digital
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Kamis, 24 September 2026 | 20.54 WIB

Transaksi QRIS Kini Bisa Dipakai di Hongkong dan Timor Leste

Ilustrasi seseorang melakukan transaksi QRIS. (AI) - Image

Ilustrasi seseorang melakukan transaksi QRIS. (AI)

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) akan menggandeng otoritas keuangan Hongkong dan Timor Leste untuk menyepakati penggunaan sistem pembayaran tanpa uang tunai. Atau QRIS Lintas Negara.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan langkah tersebut dilakukan dalam ranggka memperkuat kerja sama di bidang pembayaran lintas negara berbasis Quick Response (QR) code.

“Di acara ini akan kita tandatangani bersama yaitu bersama dengan Hongkong dan juga dengan Timor Leste,” ujar Destry dalam acara Fekdi x IFSE 2026 di Jakarta pada Kamis (24/9).

Adapun Bank Indonesia (BI) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) pada 24 September telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat kerja sama di bidang pembayaran lintas negara berbasis Quick Response (QR) code.

“MoU tersebut telah ditandatangi oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority, Eddie Yue,” tulis BI dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/9).

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Risiko AI Meningkat, Bank Indonesia Perkuat Keamanan Sistem Keuangan Digital - Image
Ekonomi

Risiko AI Meningkat, Bank Indonesia Perkuat Keamanan Sistem Keuangan Digital

Kamis, 24 September 2026 | 20.43 WIB

Rupiah Dibayangi Gejolak Global, Bank Indonesia Rilis Jurus Baru Jaga Nilai Tukar - Image
Ekonomi

Rupiah Dibayangi Gejolak Global, Bank Indonesia Rilis Jurus Baru Jaga Nilai Tukar

Rabu, 23 September 2026 | 23.29 WIB

Transaksi Menggunakan QRIS Tembus 67 Persen - Image
Ekonomi

Transaksi Menggunakan QRIS Tembus 67 Persen

Rabu, 23 September 2026 | 23.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore