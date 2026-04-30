Dukung ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ dengan Galaxy, Samsung Hadirkan Pengalaman Seru Dekatkan Artis dan Penonton

JawaPos.com - Samsung Electronics Co., Ltd. mengumumkan kemitraan global dengan ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG,’’ dengan menghadirkan pengalaman konser baru yang didukung oleh teknologi mobile Galaxy yang mendekatkan artis dan penonton.

BTS dan ARMY telah membangun sebuah gerakan budaya yang menyatukan semua orang untuk merayakan ekspresi diri dan koneksi melalui musik. Hal ini menghasilkan dampak global yang mendorong terciptanya pengalaman bersama yang autentik, nilai-nilai yang sangat selaras dengan filosofi brand Galaxy dari Samsung.

Dengan memanfaatkan kekuatan musik dan teknologi, Samsung dan ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ memberdayakan orang-orang untuk mengabadikan momen spesial dan membagikannya kepada dunia.

“Samsung percaya bahwa teknologi memperkaya pengalaman sehari-hari,” ujar Stephanie Choi, EVP and Head of the Mobile Marketing Center, Mobile eXperience (MX) Business di Samsung Electronics. “Melalui kolaborasi ini, Galaxy akan menjadi jembatan yang menghubungkan artis dan penonton, memungkinkan masyarakat merasakan momen konser dengan lebih bermakna serta mengabadikan dan membagikan kenangan tersebut lebih lama," tambahnya.

Berdasarkan visi Galaxy dalam menghadirkan pengalaman yang bermakna dan saling terhubung, Samsung menghadirkan kembali pengalaman menonton konser dengan cara baru, memungkinkan penonton terlibat secara emosional dengan artis dan penampilan mereka secara lebih imersif.

Secara khusus, kamera Galaxy S26 Ultra menangkap momen-momen berkesan dari pertunjukan live, sehingga penonton di seluruh dunia dapat menghidupkan kembali dan membagikan pengalaman tersebut, serta menghadirkan energi dan emosi konser ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.

“Penggemar adalah inti dari segala yang kami lakukan, membentuk musik dan perjalanan kami bersama,” ujar Lee Jae-sang, CEO HYBE. “Melalui kemitraan dengan Samsung Electronics ini, kami berharap para penggemar dapat merasakan konser dengan lebih hidup dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan," lanjutnya.

‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ akan dimulai di Goyang, Korea Selatan, dan berlanjut ke berbagai kota besar di seluruh dunia hingga tahun 2027. Sebagai bagian dari tur dunia ini, program eksklusif BTS THE CITY ARIRANG SEOUL berlangsung di Seoul dari 20 Maret hingga 19 April, menghadirkan beragam pengalaman imersif berbasis Galaxy di berbagai landmark utama di seluruh kota.

Para penggemar dapat menjelajahi seri Galaxy S26 melalui berbagai aktivitas interaktif, termasuk stamp rally di Samsung Gangnam Store serta membuat stiker kustom menggunakan Creative Studio berbasis Galaxy AI. Peserta yang menyelesaikan aktivitas ini berkesempatan mendapatkan hadiah, termasuk merchandise edisi terbatas ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL’.