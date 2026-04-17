Banu Adikara
18 April 2026, 02.01 WIB

Sabar/Reza Siap Jawab Kepercayaan Indonesia dalam Debut Piala Thomas

Ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi bertanding melawan Ganda putra Indonesia Raymond

JawaPos.com - Ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani bersiap menjalani debut Piala Thomas di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei dengan tekad memberikan kontribusi maksimal bagi Indonesia.

Bagi Sabar/Reza, kepercayaan untuk masuk skuad menjadi momen penting dalam perjalanan karier mereka.

“Pastinya senang banget bisa dikasih kesempatan gabung di Piala Thomas. Semoga kami bisa memberikan kontribusi yang baik dan menyumbang poin untuk Indonesia,” ujar Sabar dalam keterangan resmi PP PBSI, Jumat.

Reza menambahkan, pengalaman tampil dalam SEA Games 2025 Thailand menjadi bekal awal, ditambah peningkatan kualitas latihan sejak bergabung dalam pelatnas sebelum Kejuaraan Asia 2026. 

“Jadi secara kualitas latihan pasti lebih meningkat,” ujar Reza.

Namun dia mengakui tekanan tetap terasa karena ini penampilan perdana mereka dalam Piala Thomas.

Ganda putra non-pelatnas ini juga mendapat arahan dari pelatih Hendra Setiawan yang terus mengingatkan level persaingan tinggi dalam ajang beregu ini.

“Koh Hendra selalu mengingatkan kalau di sini pasti lebih susah, jadi kami harus lebih siap dan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan,” ujar Reza.

Indonesia tergabung dalam Grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. 

Artikel Terkait
Tak Berdaya di Perempat Final India Open 2026, Sabar/Reza Fokus ke Indonesia Masters 2026 - Image
Sports

Tak Berdaya di Perempat Final India Open 2026, Sabar/Reza Fokus ke Indonesia Masters 2026

16 Januari 2026, 14.50 WIB

Sabar/Reza Siap Mati-matian di Laga Ketiga World Tour Finals 2025 - Image
Sports

Sabar/Reza Siap Mati-matian di Laga Ketiga World Tour Finals 2025

19 Desember 2025, 00.27 WIB

Sabar/Reza Jaga Asa Emas untuk Indonesia di Sektor Ganda Putra - Image
Sports

Sabar/Reza Jaga Asa Emas untuk Indonesia di Sektor Ganda Putra

14 Desember 2025, 00.21 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

