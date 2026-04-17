Sabar/Reza Siap Jawab Kepercayaan Indonesia dalam Debut Piala Thomas

JawaPos.com - Ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani bersiap menjalani debut Piala Thomas di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei dengan tekad memberikan kontribusi maksimal bagi Indonesia.

Bagi Sabar/Reza, kepercayaan untuk masuk skuad menjadi momen penting dalam perjalanan karier mereka.

“Pastinya senang banget bisa dikasih kesempatan gabung di Piala Thomas. Semoga kami bisa memberikan kontribusi yang baik dan menyumbang poin untuk Indonesia,” ujar Sabar dalam keterangan resmi PP PBSI, Jumat.

Reza menambahkan, pengalaman tampil dalam SEA Games 2025 Thailand menjadi bekal awal, ditambah peningkatan kualitas latihan sejak bergabung dalam pelatnas sebelum Kejuaraan Asia 2026.

“Jadi secara kualitas latihan pasti lebih meningkat,” ujar Reza.

Namun dia mengakui tekanan tetap terasa karena ini penampilan perdana mereka dalam Piala Thomas.

Ganda putra non-pelatnas ini juga mendapat arahan dari pelatih Hendra Setiawan yang terus mengingatkan level persaingan tinggi dalam ajang beregu ini.

“Koh Hendra selalu mengingatkan kalau di sini pasti lebih susah, jadi kami harus lebih siap dan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan,” ujar Reza.