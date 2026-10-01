Seorang Pajabat Sebut AS Tak Segan Serang Irak lagi jika Ada Ancaman

Presiden AS Donald Trump. (Istimewa)
JawaPos.com - Amerika Serikat tidak menutup kemungkinan melancarkan serangan ke Irak jika mendeteksi adanya ancaman dari wilayah negara tersebut, meski operasi militernya melawan ISIS di Irak telah resmi berakhir, menurut The Washington Post.
Surat kabar itu, mengutip seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa pasukan AS akan dipindahkan dari Irak ke Yordania untuk berfokus memerangi sel-sel ISIS di Suriah.
Namun demikian, jika ISIS kembali berada di luar kendali di Irak dan Suriah serta kedua negara meminta bantuan Amerika Serikat, pasukan AS dapat kembali ke wilayah tersebut, menurut laporan itu.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan, pasukan militer Amerika Serikat siap kembali dan memberikan bantuan kepada otoritas Irak jika diperlukan, meski kontingen militer AS ditarik dari negara tersebut.
Mengikuti pengumuman Pentagon, Trump pada Rabu mengumumkan penarikan unit-unit terakhir AS dari Irak dan berakhirnya Operasi Inherent Resolve.
Trump menyebut kampanye militer selama 12 tahun tersebut sebagai akhir dari "petualangan yang sangat mahal menuju neraka".
Sementara itu, Pentagon mengatakan keamanan di kawasan kini menjadi tanggung jawab angkatan bersenjata Irak. Namun, Amerika Serikat akan tetap memberikan bantuan terbatas kepada Irak berupa pelatihan personel militer dan berbagi informasi intelijen.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022