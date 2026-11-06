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Penulis: Nanda Prayoga
Sabtu, 7 November 2026 | 00.16 WIB

Biaya Tinggi dan Minim SDM Digital Hambat Transformasi Industri ASEAN

Ilustrasi teknologi (Pinterest) - Image

Ilustrasi teknologi (Pinterest)

JawaPos.com - Keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan digital dan tingginya biaya penerapan teknologi masih menjadi hambatan bagi perusahaan di kawasan ASEAN untuk melakukan transformasi digital. 

Kondisi tersebut terungkap dalam survei Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) terhadap sejumlah perusahaan Jepang yang beroperasi di kawasan tersebut.

Hasil survei menunjukkan, 70,8 persen perusahaan menyebut kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan digital sebagai salah satu kendala utama. Sementara itu, 64,7 persen perusahaan menilai biaya penerapan teknologi masih terlalu tinggi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa adopsi teknologi di sektor industri ASEAN masih menghadapi tantangan dari sisi sumber daya manusia dan pendanaan. Karena itu, investasi dalam pengembangan keterampilan digital serta teknologi dinilai perlu diperkuat agar perusahaan dapat mengikuti perubahan industri.

Tantangan transformasi digital tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam forum 2nd East Asia Media Caucus yang diselenggarakan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di Jakarta, Jumat (6/11). 

Senior Policy Fellow ERIA, Intan Murnira Ramli mengatakan, daya saing kawasan ke depan bergantung pada kemampuan ASEAN menggabungkan pertumbuhan hijau, transformasi digital, dan integrasi regional.

“Daya saing ASEAN ke depan akan semakin bergantung pada kemampuan kawasan ini memadukan pertumbuhan hijau, transformasi digital, dan integrasi regional. Perubahan global membuka peluang bagi kita untuk mengembangkan industri baru, menarik investasi, memperkuat rantai nilai, dan menciptakan pekerjaan yang lebih baik di seluruh kawasan,” ujar Intan.

Selain persoalan digitalisasi, ERIA juga menyoroti tantangan perusahaan dalam mengurangi emisi karbon. Survei terhadap perusahaan Jepang yang beroperasi di ASEAN mencatat, 53,3 persen responden telah mengambil langkah untuk menekan emisi karbon.

Namun, hanya 7,1 persen perusahaan yang melaporkan telah beralih ke pemasok dengan emisi lebih rendah atau mendorong pemasok mereka mengurangi emisi.

Editor: Estu Suryowati
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