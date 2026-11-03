Penggunaan AI di Industri Gim Tuai Kontroversi, Ancaman atau Solusi?

JawaPos.com - Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) generatif dalam pengembangan gim masih menjadi perdebatan di industri. Sebagian pengembang menganggap teknologi ini dapat mempercepat proses produksi, sementara lainnya menolak karena khawatir terhadap dampaknya bagi pekerja kreatif dan kualitas gim.

Seperti dilansir dari Engadget, perdebatan kembali mencuat setelah Brandon Stirrup, manajer strategi Xbox, menyebut perusahaan gim yang mengaku tidak menggunakan AI sebenarnya hanya berpura-pura. Pernyataan tersebut memicu kontroversi hingga Stirrup menonaktifkan akun media sosialnya. Unggahannya sendiri telah diarsipkan oleh sejumlah pihak.

Penggunaan AI oleh Xbox sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Microsoft sebagai perusahaan induk Xbox merupakan salah satu pemain besar dalam industri AI. Xbox juga baru mengumumkan pembentukan Xbox Labs, yang salah satu latar belakangnya adalah meningkatnya penggunaan AI untuk membantu proses porting gim.

Meski demikian, Xbox belum secara resmi menjelaskan sejauh mana teknologi AI digunakan dalam pengembangan gim mereka. Sementara itu, sejumlah perusahaan lain sudah lebih terbuka mengenai praktik tersebut.

Sejumlah studio besar mulai memanfaatkan AI generatif untuk mempercepat pengembangan gim. Capcom, Square Enix, Sega, Nexon, dan Activision termasuk perusahaan yang telah menggunakan atau menyatakan komitmen untuk mengadopsi teknologi tersebut.

Epic Games, pengembang Fortnite, juga terbuka mengenai penggunaan AI. CEO Epic Games Tim Sweeney bahkan aktif mempromosikan teknologi tersebut melalui media sosial.

Sejumlah survei industri gim turut menunjukkan tingkat adopsi AI yang tinggi, bahkan mencapai sekitar 90 persen. Namun, jumlah responden yang terbatas dan perbedaan definisi AI membuat angka tersebut belum tentu menggambarkan kondisi seluruh industri.

Di sisi lain, banyak pengembang independen justru menolak penggunaan AI generatif. Beberapa di antaranya adalah Finji, penerbit Tunic, ConcernedApe, pengembang Stardew Valley, serta Strange Scaffold, pengembang Clickolding.

Studio-studio tersebut secara terbuka menunjukkan penolakan terhadap penggunaan AI generatif. Karena itu, anggapan bahwa seluruh pengembang gim sudah menggunakan teknologi ini tidak sepenuhnya benar.