Menperin Buka Krista Interfood 2026: Pameran Industri Makanan & Minuman Terbesar, Cek Jadwalnya

JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Republik Indonesia Muhammad Sarmuji resmi membuka KRISTAInterFOOD 2026, pameran dagang internasional industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia, di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Rabu (4/11).

Pameran yang berlangsung hingga 7 November 2026 itu menghadirkan sekitar 1.100 peserta dari 16 negara, termasuk 100 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menempati area seluas 60.000 meter persegi yang terbagi dalam 11 hall, KRISTAInterFOOD 2026 menargetkan 95.000 pengunjung profesional dari 30 negara. Pameran ini menjadi ajang pertemuan pelaku industri, mulai dari produsen, pemasok bahan baku, distributor, importir, hingga penyedia mesin dan teknologi pengolahan makanan serta minuman.

Sarmuji mengatakan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan bahan baku lokal untuk memperkuat industri makanan dan minuman nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat rantai industri dari hulu hingga hilir sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri.

“Kita ingin mendorong produk-produk di Indonesia yang memiliki keunggulan, kekuatan, itu bisa lebih maju lagi. Karena keunggulan ini hanya dimiliki dalam porsi yang besar di Indonesia,” ujar Sarmuji saat pembukaan KRISTAInterFOOD 2026, Rabu (4/11).

Ia mencontohkan inovasi mi berbahan baku singkong dan tempe yang menggabungkan kedua bahan tersebut untuk menghasilkan produk dengan kandungan protein dan serat lebih tinggi serta bebas gluten.

Menurutnya, inovasi berbasis bahan baku lokal tersebut perlu terus dikembangkan agar industri nasional semakin berdaya saing.

Sarmuji juga menyoroti inovasi produk antara melalui program Indonesia Food Innovation (IFI). Salah satunya pengolahan alga menjadi bahan bernilai tambah, serta pemanfaatan sisa pengolahan ikan seperti sirip, sisik, dan kulit untuk menghasilkan kolagen.

“Inovasi-inovasi yang seperti ini kita akan dorong terus. Kementerian punya komitmen untuk mendorong supaya pemanfaatan produk-produk dalam negeri tentang bahan baku menjadi lebih maksimal,” tegasnya.