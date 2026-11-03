Kinerja RMKO Melonjak, Laba Bersih Kuartal III 2026 Tembus Rp48,6 Miliar

JawaPos.com – PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) membukukan laba bersih Rp48,6 miliar pada kuartal III 2026. Capaian tersebut menandai perbaikan kinerja perusahaan jasa pendukung pertambangan itu, yang juga mencatat pertumbuhan pendapatan dan volume operasional.

Dalam laporan kinerja yang dirilis Senin (2/11), RMKO mencatat pendapatan usaha sebesar Rp164,1 miliar pada kuartal III 2026. Angka tersebut tumbuh 32,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year-on-year (YoY).

Sementara itu, secara kumulatif selama sembilan bulan pertama 2026, pendapatan usaha mencapai Rp345,3 miliar atau meningkat 57,4 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan kinerja seluruh segmen bisnis, yakni konstruksi, jasa rental, dan jasa pertambangan.

Pendapatan Tumbuh di Seluruh Segmen Bisnis Segmen konstruksi mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 130,9 persen secara tahunan menjadi Rp143,7 miliar. Kontribusinya mencapai 41,6 persen dari total pendapatan perusahaan, didorong progres pembangunan fasilitas pendukung grup di Sumatera Selatan.

Selanjutnya, pendapatan jasa rental meningkat 50,1 persen menjadi Rp98,8 miliar atau berkontribusi 28,6 persen terhadap total pendapatan. Pertumbuhan ini ditopang peningkatan volume train loading.

Adapun jasa pertambangan membukukan pendapatan Rp102,8 miliar, tumbuh 12,5 persen secara tahunan. Segmen ini menyumbang 29,8 persen terhadap total pendapatan dan didukung peningkatan volume hauling.

Dari sisi operasional, volume hauling pada kuartal III 2026 meningkat 138,5 persen secara tahunan menjadi 578,7 ribu ton. Secara kumulatif selama sembilan bulan, volumenya mencapai 1,1 juta ton atau tumbuh 122,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Volume train loading juga mengalami peningkatan. Pada kuartal III 2026, volumenya naik 77,9 persen secara tahunan menjadi 994,8 ribu ton. Sementara secara kumulatif, volume mencapai 2,3 juta ton atau meningkat 155,9 persen.