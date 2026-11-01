SIG Bukukan Kenaikan Laba Bersih 363 Persen jadi Rp 532 Miliar

JawaPos.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) membukukan laba periode berjalan naik 363 persen hingga September 2026 didukung penguatan penjualan domestik, efisiensi operasional, dan pengelolaan keuangan yang solid.

"Kinerja pada periode Januari sampai dengan September tahun 2026 dengan mencapai kenaikan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 363,1 persen year on year/yoy menjadi Rp 532 miliar," kata Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra, dikutip Minggu (1/11).

Di tengah tantangan kelebihan kapasitas industri semen domestik dan dinamika geopolitik yang menekan kenaikan biaya, perusahaan itu mencatatkan volume penjualan 27,87 juta ton, pendapatan Rp 27,67 triliun dan beban pokok pendapatan Rp 21,55 triliun.

Selain itu, EBITDA Rp 3,56 triliun, serta laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 532 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan strategi perusahaan dalam memperkuat pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga pengelolaan keuangan sehingga kinerja tetap tumbuh di tengah tantangan industri.

Di tengah tantangan kelebihan kapasitas hingga peningkatan biaya energi, kata Indra, SIG menjalankan inisiatif strategis untuk mengamankan sektor penjualan dan pendapatan, mendorong efisiensi melalui operational excellence, serta pengelolaan keuangan yang baik.

"Capaian kinerja sembilan bulan tahun 2026 yang positif ini mengindikasikan keberhasilan strategi SIG mengatasi tantangan sekaligus menjaga tren pertumbuhan terus berlanjut,” ujar Indra.

Seiring permintaan semen nasional yang menunjukkan pemulihan, penjualan domestik SIG tumbuh 4,2 persen yoy menjadi 22,27 juta ton dari total volume penjualan yang mencapai 27,87 juta ton.

Penjualan segmen semen kantong domestik menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan 4,6 persen yoy, sementara segmen curah turut menyumbang dengan pertumbuhan 2,9 persen yoy.