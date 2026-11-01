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Penulis: Ardini Pramitha
Minggu, 1 November 2026 | 23.48 WIB

Kuliner Nusantara Jadi Andalan, Ekspansi Bisnis Rumah Makan Bidik Pasar Surabaya

Masakan nusantara masih diminati warga Surabaya seiring di tengah gempuran mancanegara. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Masakan nusantara masih diminati warga Surabaya seiring di tengah gempuran mancanegara. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin kompetitif, sajian khas nusantara masih menjadi peluang pasar di Kota Surabaya.

Peluang tersebut turut dilirik Gula Padi, dengan membuka cabang keempat sekaligus menjadi gerai pertamanya di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya.

Direktur Utama Gula Padi Jatim Grup Aldo Jovian Hendriyanto mengatakan, keputusan memperluas usaha ke Kota Pahlawan, tidak lepas dari respons masyarakat terhadap kehadiran kuliner Gula Padi.

Menurut dia, Kota Surabaya memiliki potensi pasar yang menarik untuk pengembangan bisnis kuliner. Ekspansi ini juga diharapkan dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

"Kami melihat antusiasme masyarakat Surabaya cukup luar biasa. Dari situ kami melihat ada peluang untuk membawa usaha ini ke Jawa Timur, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga Surabaya," kata Aldo.

Aldo menjelaskan, sebelum masuk Surabaya, Gula Padi telah beroperasi di tiga lokasi, yakni Garut, Tasikmalaya, dan Kota Bandung. Ekspansi ke Surabaya menjadi langkah berikutnya untuk memperluas jangkauan pasar.

Konsep yang diusung Gula Padi, lanjut dia, adalah rumah makan dengan suasana sederhana dan nyaman. 

“Kami ingin menghadirkan tempat makan yang tidak terkesan eksklusif sehingga dapat dijangkau berbagai kalangan,” jelasnya.

Dari sisi penyajian, makanan dimasak setelah pelanggan memesan. Konsep tersebut diterapkan untuk menjaga kesegaran makanan yang disajikan.

Beragam menu ditawarkan, mulai Nasi Goreng, Aneka Olahan Ayam, Nasi Ayam Suwir, Olahan Kulit Ayam, hingga aneka Mie seperti Mie Aceh dan Mie Rebus yang menjadi bagian dari pilihan makanan bercita rasa Nusantara.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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