Minat Gowes Tinggi, Industri Sepeda Perluas Pasar

Ilustrasi seorang perempuan tengah berolahraga sepda. (Istimewa).

JawaPos.com – Fenomena bersepeda kembali marak di berbagai kota di Indonesia setelah sebelumnya sempat redup selepas pandemi Covid-19. Berbeda dengan sebelumnya, tren bersepeda kini hadir bukan sekadar olahraga, namun menjadi gaya hidup modern, transportasi alternatif, dan simbol kepedulian terhadap lingkungan.

Meningkatnya fenomena ini turut mendorong penjualan sepeda. Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI) menyebutkan setiap tahunnya permintaan sepeda mencapai 5,5 juta hingga 7 juta unit. Sayangnya, pabrikan lokal baru mampu memproduksi sepeda sebanyak 2,5 juta unit per tahun. Oleh karena itu, produsen lokal perlu didorong untuk bisa memenuhi permintaan pasar didapat secara impor.

Selain memenuhi permintaan di dalam negeri, sejatinya sepeda asal Indonesia juga banyak dilirik oleh pasar ekspor. Melansir Badan Standardisasi Nasional, pada tahun 2024 ekspor sepeda Indonesia mencapai Rp1,9 triliun. Pasar sepeda Indonesia diprediksi akan mencapai USD 1,1 miliar pada tahun 2027.

Program diskon belanja online pada November turut menyasar produk sepeda dan aksesori bersepeda. Salah satunya melalui program 11.11 Sale ATR Cycling yang berlangsung pada 1–12 November 2026, dengan potongan harga hingga 40 persen untuk produk tertentu.

Selain diskon, program tersebut menawarkan cashback berdasarkan nilai transaksi dan minimum pembelian. Besaran cashback yang tersedia berkisar 3–10 persen, dengan nilai maksimal Rp500.000.

Berdasarkan keterangan resmi ATR Cycling, terdapat empat skema cashback yang dapat dimanfaatkan konsumen. Cashback 3 persen diberikan untuk transaksi minimal Rp350.000, dengan nilai maksimal Rp50.000. Sementara itu, transaksi minimal Rp1 juta mendapat cashback 10 persen hingga Rp100.000.

Untuk transaksi minimal Rp3 juta, tersedia cashback 6 persen hingga Rp200.000. Adapun transaksi minimal Rp4 juta mendapat cashback 10 persen dengan nilai maksimal Rp500.000.

Potongan harga maksimal berlaku untuk sejumlah model sepeda, di antaranya Avand E-Chester, United Plasm Matic, United Trifold 11 LE, United Trifold 11 Reflex, United Trifold 3S, United Trifold 16 5D, United Trifold 1S, dan Avand Lancaster. Besaran diskon serta ketersediaan produk mengikuti ketentuan masing-masing marketplace.

Direktur PT Bintang Mas Lestari Winston Mulyadi mengatakan, program tersebut ditujukan untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen sekaligus memperluas akses terhadap produk sepeda dan perlengkapan bersepeda.

“Melalui NOBAR 11.11 Sale, kami ingin memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan produk sepeda dan aksesori berkualitas dengan penawaran yang lebih menarik. Kami berharap program ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai bersepeda, meningkatkan pengalaman bersepeda, maupun melengkapi kebutuhan mereka dengan harga yang lebih hemat,” ujar Winston dalam keterangan resminya.

Program ini tersedia melalui situs resmi ATR Cycling dan sejumlah marketplace, yakni Shopee, Blibli, Tokopedia, serta Lazada. Konsumen perlu memeriksa ketentuan pada masing-masing kanal belanja untuk mengetahui ketersediaan produk dan mekanisme potongan harga.

Periode program berlangsung hingga 12 November 2026. Besaran manfaat yang diterima konsumen bergantung pada nilai transaksi, produk yang dipilih, serta ketentuan promo yang berlaku.