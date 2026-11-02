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Penulis: Sabik Aji Taufan
Senin, 2 November 2026 | 16.18 WIB

Truk Molen Tewaskan 6 Orang di Bekasi, Jasa Raharja Beri Korban Santunan Rp 50 Juta

Kecelakaan maut truk molen di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu (1/11). (Istimewa)

 

JawaPos.com - PT Jasa Raharja (Persero) memberikan jaminan perlindungan bagi korban kecelakaan maut truk molen di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu (1/11). Enam korban tewas akan mendapat santunan senilai Rp 50 juta.
 
Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan perlindungan dasar kepada seluruh korban sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
“Sejak menerima informasi kejadian, petugas kami telah bergerak melakukan koordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit untuk memastikan pendataan serta proses penjaminan korban berjalan dengan baik,” ujarnya. 
 
Petugas telah dikerahkan ke lapangan untuk  mendatangi lokasi kejadian bersama Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Polres Metro Bekasi Kota. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai identitas korban penerbitan laporan polisi. 
 
 
Selain itu, petugas dikerahkan ke RSUD Kota Bekasi, RS Juwita, dan RS Siloam Sepanjang Jaya untuk mengecek kondisi korban luka-luka dan meninggal dunia.
 
Jaminan kepada para korban mengacu kepada  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Bagi korban meninggal mendapat santunan Rp 50 juta yang diserahkan kepada ahli waris.
 
Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka memperoleh jaminan biaya perawatan maksimal Rp 20 juta per orang, yang dibayarkan langsung kepada rumah sakit tempat korban mendapatkan penanganan medis. 
 
“Yang paling utama kami memastikan korban mendapatkan penanganan dan keluarga memperoleh informasi serta pendampingan yang diperlukan. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses pelayanan kepada korban dapat berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” pungkasnya. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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