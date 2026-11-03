Perkuat Keberlanjutan Bisnis, PTPP Garap Proyek EPC Dermaga Pupuk Kaltim Senilai Rp 400 Miliar

Penandatangan pelaksaan pekerjaan Perekayasaan, Pengadaan, dan Konstruksi (Engineering, Procurement, and Construction/EPC) Dermaga 11 antara PTPP dengan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Jakata. (Istimewa).
JawaPos.com - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, terus memperkuat portofolio bisnis melalui perolehan kontrak baru di sektor infrastruktur industri.
Kali ini, PTPP memperoleh kepercayaan dari PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) untuk melaksanakan pekerjaan Perekayasaan, Pengadaan, dan Konstruksi (Engineering, Procurement, and Construction/EPC) Dermaga 11 dengan nilai kontrak sebesar Rp400 miliar.
Proyek yang berlokasi di sisi timur Dermaga Tursina, kawasan industri Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur ini memiliki durasi pelaksanaan selama 570 hari kalender, terhitung sejak 18 September 2026.
Perolehan kontrak ini menjadi bagian dari upaya PTPP dalam memperluas portofolio pekerjaan di sektor infrastruktur industri dan maritim, sekaligus memperkuat kemitraan dengan pelaku industri nasional.
Melalui proyek ini, PTPP akan melaksanakan pekerjaan EPC yang mencakup pembangunan dermaga multiguna, struktur pendukung, sistem conveyor, serta instalasi peralatan mobile ship loader. Dermaga tersebut dirancang untuk melayani kapal pengangkut material curah padat dengan kapasitas hingga 40.000 Deadweight Tonnage (DWT).
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Dengan kapasitas tersebut, Dermaga 11 diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan bongkar muat kapal berkapasitas besar, memperlancar distribusi material di kawasan industri Pupuk Kaltim, serta mendukung pemenuhan kebutuhan Soda Ash nasional dan pengembangan ekosistem industrinya di Indonesia.
Sebagai bagian dari penguatan komitmen pelaksanaan proyek, PTPP bersama Pupuk Kaltim telah menyelenggarakan kegiatan Project Commitment pada 19 Oktober 2026 di Batam Marriott Hotel Harbour Bay. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP, Yul Ari Pramuraharjo.
Momentum ini dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen Project Commitment oleh perwakilan kedua perusahaan sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan proyek.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa perolehan proyek ini mencerminkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kapabilitas dan pengalaman PTPP dalam menghadirkan infrastruktur industri.
Sejalan dengan strategi transformasi bisnis melalui pendekatan Back to Core, PTPP terus memperkuat fokus pada kompetensi inti perusahaan serta menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam memilih proyek dengan mempertimbangkan kualitas portofolio, profil risiko, dan potensi keberlanjutan bisnis.
“Kepercayaan yang diberikan Pupuk Kaltim menjadi dorongan bagi PTPP untuk terus menjaga kualitas pelaksanaan proyek sekaligus memperkuat kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Melalui strategi Back to Core, kami semakin selektif dalam memperoleh proyek dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kompetensi inti, kualitas proyek, serta pengelolaan risiko yang terukur. Dengan demikian, setiap perolehan kontrak diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat fundamental dan keberlanjutan usaha Perseroan,” ujar Joko Raharjo.
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