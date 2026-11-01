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Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 02.00 WIB

Laba Usaha Bakrie & Brothers Melesat dari Rp 26 Miliar jadi Rp 596 Miliar, Didorong VKTR hingga BMI

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) memastikan pengunduran diri Gilarsi Wahju Setijono dari posisi direktur utama perseroan. (Antara) - Image

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) memastikan pengunduran diri Gilarsi Wahju Setijono dari posisi direktur utama perseroan. (Antara)

JawaPos.com - Emiten manufaktur dan infrastruktur PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mencatat pendapatan bersih Rp 4,12 triliun di kuartal III 2026 atau naik 55,45 persen dibanding periode sama 2025 yakni Rp 2,65 triliun, ditopang bisnis unit usaha.

"Perseroan juga menorehkan gross profit Rp 1,13 triliun pada kuartal III 2026, naik Rp 634,99 miliar atau 127,82 persen dibanding periode sama di tahun sebelumnya Rp 496,8 miliar," kata Direktur Utama & CEO BNBR Anindya N. Bakrie dikutip Minggu (1/11).

Di kuartal III, kata Anindya, BNBR juga mencetak laba usaha Rp 596,24 miliar, yang naik Rp 569,82 miliar atau bertumbuh 2.157,14 persen dibanding periode sama di tahun sebelumnya Rp 26,41 miliar.

Dengan begitu, perseroan mencatat laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) senilai Rp 810,25 miliar, atau naik Rp 709,96 miliar (707,86 persen) dibanding periode sama di tahun sebelumnya Rp 100,29 miliar.

Jika dirinci, kenaikan pendapatan bersih perseroan Rp 1,47 triliun atau 55,45 persen tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan sejumlah unit usaha yakni pendapatan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) Group yang naik Rp 348,09 miliar (48,6 persen), PT Bakrie Metal Industries (BMI) Group yang naik Rp 434,65 miliar (26,1 persen), dan PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN) Group yang naik Rp 678,87 miliar (248,3 persen).

Sementara itu, Wakil Direktur Utama & Co-CEO BNBR A. Ardiansyah Bakrie menjelaskan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Group berhasil menorehkan pendapatan bersih Rp 1,06 triliun, naik Rp 348,09 miliar atau 48.6 persen dibanding periode sama di tahun sebelumnya Rp 716,9 miliar. Kenaikan ini berasal dari peningkatan penjualan EV dan kenaikan penjualan di PT Bakrie Autoparts Group.

Sedangkan pendapatan PT Bakrie Metal Industries Group ditopang oleh meningkatnya pendapatan BMI Parent sebesar 24,2 persen, BPI Parent sebesar 18,8 persen, PT Suluh Ardhi Engineering (SAE) naik 1730,3 persen dan PT Bakrie Construction (Bcons) naik 36 persen.

Sementara itu, PT Bakrie Indo Infrastructure berhasil membukukan pendapatan bersih Rp 952,25 miliar, naik Rp 678,87 miliar atau 248.3 persen, yang merupakan dampak konsolidasi penuh PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) di 2026.

Direktur BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti meyakini bahwa perseroan mampu mencetak pertumbuhan jangka panjang. Optimisme ini didorong oleh struktur keuangan yang semakin kuat, proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol dan jaringan pipa minyak dan gas bumi, serta ekspansi di sektor industri masa depan seperti elektrifikasi transportasi, energi berkelanjutan, waste-to-energy (WtE) dan energi hijau lainnya.

Langkah ini diyakini mendatangkan nilai tambah bagi pemegang saham sekaligus mendukung pembangunan nasional. "Meski demikian, perusahaan mencatatkan penurunan laba bersih yang terutama disebabkan oleh dampak eksternal berupa kenaikan floating rate terhadap beban bunga CCT, khususnya pada tahun-tahun awal setelah akuisisi ketika komponen beban bunga masih relatif tinggi," kata Roy.

Editor: Estu Suryowati
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