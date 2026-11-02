Konsumsi Tiongkok Lesu, Uniqlo Buka Flagship Baru di Shanghai

JawaPos.com - Jaringan pakaian Uniqlo membuka kembali toko flagship globalnya yang telah diperbarui di Shanghai, Tiongkok, di tengah konsumsi masyarakat yang masih lesu. Perusahaan asal Jepang itu berupaya meningkatkan keuntungan dengan merampingkan jumlah gerainya di ekonomi terbesar kedua dunia tersebut.
Dilansir dari Kyodo, Senin (2/11), toko yang sebelumnya dibuka pada 2013 di Jalan Huaihai Tengah, Shanghai, kini dipindahkan ke pusat kawasan yang menjadi lokasi berbagai merek fesyen populer.
Gerai tersebut berada di kawasan bekas Konsesi Prancis yang bersejarah di Shanghai. Desain interior toko baru menggabungkan unsur budaya Timur dan Barat.
Uniqlo juga menawarkan sejumlah produk eksklusif Shanghai. Pelanggan dapat memanfaatkan layanan bordir dengan motif lokal, termasuk kuliner dan sepeda.
Bagi pelanggan dari luar negeri, toko tersebut juga menyediakan mesin pembayaran mandiri untuk belanja bebas pajak.
Langkah memperbarui toko flagship dilakukan ketika jumlah gerai Uniqlo di daratan Tiongkok terus berkurang. Hingga akhir Agustus, jumlah gerainya tercatat 851 toko, turun untuk tahun kedua berturut-turut.
Jumlah tersebut menyusut setelah mencapai puncaknya sebanyak 926 gerai pada 2024.
Dalam tahun bisnis yang berakhir pada akhir Agustus, penjualan Fast Retailing Co., operator Uniqlo, di daratan Tiongkok tumbuh sekitar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya jika dihitung dalam mata uang yuan.
Pembukaan kembali flagship di Shanghai menjadi bagian dari upaya Uniqlo memperkuat keberadaan di pasar Tiongkok sambil meningkatkan efisiensi operasional melalui penataan jumlah gerai.
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