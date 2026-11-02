Stasiun Pemberhentian Ditambah, Tiket Kereta Keberangkatan 1 Desember 2026 Sudah Bisa Dipesan

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) sudah membuka pemesanan tiket kereta api untuk keberangkatan mulai 1 Desember 2026 sejak Minggu (1/11) pukul 00.01 WIB. KAI juga menambahkan stasiun pemberhentian di berbagai layanan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Pemesanan tiket bisa dilakukan menggunakan aplikasi Access by KAI. Pembukaan pemesanan ini menjadi bagian dari persiapan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026 yang mencakup penyesuaian jadwal, pola perjalanan, dan stasiun pemberhentian.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, GAPEKA 2026 disiapkan untuk mengakomodasi peningkatan minat masyarakat menggunakan kereta api.

“Dengan demikian, pelanggan memiliki lebih banyak pilihan untuk naik dan turun di stasiun yang lebih dekat dengan tempat tinggal atau tujuan perjalanannya,” ujar Anne.

Ditambahnya stasiun pemberhentian ditargetkan mampu mendukung mobilitas antarkota dan kawasan aglomerasi, sekaligus membuka peluang pertumbuhan aktivitas perdagangan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat di sekitar stasiun.

“Kami mengimbau pelanggan untuk memeriksa kembali jadwal keberangkatan dan kedatangan, tanggal perjalanan, serta stasiun asal dan tujuan melalui Access by KAI. Pastikan seluruh informasi pada tiket sudah sesuai sebelum berangkat,” tambah Anne.

Pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa mengakses melalui Contact Center KAI 121 atau (021) 121, WhatsApp 0811-2223-3121, serta Instagram @kai121_.