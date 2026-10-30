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Penulis: Rian Alfianto
Jumat, 30 Oktober 2026 | 22.10 WIB

Kinerja Positif Grup Otomotif, Laba Bersih Naik 23 Persen Menjadi Rp 539 Miliar

Ilustrasi mobil bekas. (Istimewa) - Image

Ilustrasi mobil bekas. (Istimewa)

JawaPos.com - Kinerja industri otomotif yang masih menghadapi tantangan permintaan. Salah satu grup otomotif nasional meningkatkan laba bersih hingga 23 persen menjadi Rp 539 miliar sepanjang sembilan bulan pertama 2026.

Dalam laporan keuangan konsolidasian yang belum diaudit untuk periode Januari-September 2026, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) mengklaim membukukan pendapatan bersih Rp 11,98 triliun.

Angka tersebut turun tipis 0,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, laba bersih justru tumbuh lebih tinggi, yakni 23 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY), menjadi Rp 539 miliar.

Distribusi dan Ritel Sepeda Motor Masih Jadi Penopang

Segmen distribusi dan ritel menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, segmen ini mencatatkan pendapatan bersih Rp 11,31 triliun, naik tipis 0,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Meski penjualan sepeda motor pada bisnis distribusi mengalami perlambatan, pertumbuhan bisnis ritel dan layanan purna jual membantu menjaga pendapatan tetap stabil.

Pada lini distribusi, pendapatan penjualan sepeda motor MPMulia turun 1 persen secara tahunan menjadi Rp 9,41 triliun.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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