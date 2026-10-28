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Penulis: Antara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.11 WIB

Permata Bank Raup Pendapatan Rp 9,2 Triliun, Cetak Laba Bersih Kuartal III Rp 2,6 Triliun

PT Bank Permata Tbk (Permata Bank) membukukan laba bersih sebesar Rp 2,6 triliun dan total pendapatan sebesar Rp 9,2 triliun selama sembilan bulan pertama 2026. (ANTARA) - Image

PT Bank Permata Tbk (Permata Bank) membukukan laba bersih sebesar Rp 2,6 triliun dan total pendapatan sebesar Rp 9,2 triliun selama sembilan bulan pertama 2026. (ANTARA)

JawaPos.com - PT Bank Permata Tbk (Permata Bank) membukukan laba bersih sebesar Rp 2,6 triliun dan total pendapatan sebesar Rp 9,2 triliun selama sembilan bulan pertama 2026 atau hingga kuartal III 2026.

Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli mengatakan, perseroan terus menjaga fundamental yang kuat melalui pengelolaan risiko yang disiplin dan pertumbuhan kredit yang sehat di tengah dinamika pasar dan ketidakpastian global.

“Hal ini menjadi landasan bagi Permata Bank untuk menjaga ketahanan bisnis sekaligus menangkap peluang pertumbuhan secara berkelanjutan,” kata Meliza dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10).

Per September 2026, total aset Permata Bank tumbuh 2,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 277,2 triliun.

Menurut perseroan, pertumbuhan ini sejalan dengan penerapan strategi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, penyaluran kredit tumbuh 10,1 persen (yoy) menjadi Rp 172,9 triliun, terutama didorong oleh pertumbuhan kredit konvensional sebesar 13,9 persen (yoy) menjadi Rp 153,4 triliun dengan kualitas aset yang tetap terjaga dengan baik.

Perseroan juga berkomitmen untuk terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembiayaan inklusif dan berdampak sosial melalui pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) yang mencapai Rp 6,9 triliun, meningkat 16,6 persen (yoy) dibandingkan tahun 2025.

Permata Bank terus memperkuat dana pihak ketiga (DPK) yang berkualitas, khususnya dana murah (CASA) melalui penguatan transaksi nasabah, optimalisasi layanan digital di seluruh kanal perbankan.

Hingga kuartal III 2026, catat perseroan, CASA masih menjadi kontributor utama dari DPK yakni sebesar 56,4 persen. Menurut perseroan, hal ini mencerminkan kepercayaan nasabah yang kuat terhadap Permata Bank.

Editor: Estu Suryowati
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