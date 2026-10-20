Ekspansi Pasar Peralatan Rumah Tangga di Indonesia Makin Ramai, Ini Strategi Pemain Baru

JawaPos.com - Pasar peralatan rumah tangga di Indonesia menjadi sasaran ekspansi perusahaan asal luar negeri yang ingin memperluas jaringan penjualan dari segmen komersial ke konsumen ritel. Strategi ini ditempuh dengan memperkuat distribusi, menggandeng mitra lokal, dan membangun layanan purnajual untuk menghadapi persaingan di pasar domestik.

Perluasan bisnis tersebut mencerminkan peluang sekaligus tantangan di industri 'home appliances' Indonesia. Selain harus bersaing dengan pemain yang lebih dahulu dikenal konsumen, perusahaan pendatang baru juga perlu memastikan produknya mudah diperoleh dan memiliki dukungan layanan setelah pembelian.

Salah satu perusahaan yang mengambil langkah tersebut adalah Aucma Group, produsen peralatan rumah tangga asal Qingdao, Tiongkok, yang berdiri sejak 1987. Melalui PT Aucma Indonesia Electrical, perusahaan ini meresmikan kantor pusat dan showroom di Jalan Muara Karang Raya, Pluit, Jakarta Utara, pada Senin (19/10).

Ekspansi tersebut menjadi langkah untuk memperluas bisnis di Indonesia, yang sebelumnya lebih banyak bertumpu pada penjualan produk pendingin komersial melalui jaringan bisnis ke bisnis (B2B).

Perluas Pasar dari Pendingin Komersial ke Rumah Tangga Selama beroperasi di Indonesia, produk perusahaan tersebut telah dipasarkan melalui mitra bisnis untuk memenuhi kebutuhan rantai pendingin (cold supply chain). Penggunaannya mencakup jaringan supermarket dan minimarket, termasuk Indomaret dan Alfamart, serta perusahaan makanan dan minuman yang membutuhkan fasilitas penyimpanan produk dingin maupun beku.

Model bisnis tersebut menjadi pijakan untuk memperluas jangkauan ke pasar konsumen rumah tangga. Melalui jalur distribusi ritel, perusahaan menyiapkan sejumlah kategori produk, mulai dari chest freezer dan lemari pendingin pajangan hingga kulkas, mesin cuci, dan pendingin ruangan atau AC.

Produk yang disiapkan disebut telah memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

Perluasan ini membuka peluang untuk menjangkau segmen konsumen yang berbeda. Jika penjualan komersial lebih banyak bergantung pada kebutuhan operasional perusahaan, pasar rumah tangga menuntut strategi yang lebih luas, termasuk membangun pengenalan merek, menjaga daya saing harga, serta memastikan produk tersedia di berbagai kanal penjualan.