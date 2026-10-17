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Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 00.41 WIB

Kemenperin Sederhanakan Proses Layanan Perkuat Iklim Usaha Industri

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Kemenperin/Antara) - Image

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Kemenperin/Antara)

JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyederhanakan proses pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta mengembangkan inovasi layanan teknis untuk memperkuat iklim usaha dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan, Kemenperin memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan akselerator pertumbuhan industri nasional.

Oleh karena itu, kata dia, kualitas dan kecepatan pelayanan menjadi aspek penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pelayanan publik harus mengutamakan kualitas dan kecepatan. Ini dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, memperbaiki sistem kerja, menyederhanakan proses, serta mempercepat penyelesaian layanan yang dibutuhkan pelaku industri,” ujar Menperin Sarmuji.

Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin memperkuat layanan teknis melalui 24 unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di Indonesia.

Sebanyak 15 balai di lingkungan BSKJI telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kecepatan pelayanan.

Kepala BSKJI Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan, fleksibilitas pengelolaan BLU diharapkan memungkinkan balai mengembangkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan industri.

Selain itu, BSKJI memperkuat tata kelola melalui pembangunan Zona Integritas, termasuk pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh sejumlah balai.

Salah satu upaya peningkatan layanan dilakukan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBKFK) melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Jakarta, pada Kamis (15/10).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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