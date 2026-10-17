Hilirisasi Kelapa Digenjot, Pabrik Baru Bidik Kapasitas 1 Juta Butir per Hari

Jerry Hermawan Lo menggenjot hilirisasi kelapa lewat ekspansi pabrik PT RAI untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan petani. (Dok. JHL)
JawaPos.com – Founder JHL Group sekaligus owner PT Royal Agro Industri (RAI) Jerry Hermawan Lo terus mengembangkan industri hilir kelapa di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sekaligus mendorong kesejahteraan petani.
Jerry menilai, kelapa merupakan komoditas yang memiliki potensi ekonomi besar. Hampir seluruh bagiannya bisa diolah menjadi berbagai produk untuk kebutuhan pangan, industri, hingga pertanian.
Menurut dia, potensi tersebut perlu dimaksimalkan melalui hilirisasi. Dengan mengolah kelapa menjadi produk turunan, Indonesia tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi juga berpeluang memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut.
“Kelapa itu semua bagiannya bisa dimanfaatkan,” ujar Jerry saat mengunjungi booth Royal Agro Industri dan Roemah Koffie di Trade Expo Indonesia, Sabtu (17/10).
Melalui PT RAI, Jerry saat ini menaungi sejumlah pabrik pengolahan kelapa. Di antaranya PT Dewa Agricoco Industri (DAI) di Halmahera, Maluku Utara, PT Tri Mustika Cocomanaesa di Manado, Sulawesi Utara, serta PT Samuda Coco Indonesia di Sampit, Kalimantan Tengah.
Perusahaan juga tengah membangun pabrik baru di Riau untuk memenuhi permintaan produk olahan kelapa yang terus meningkat di pasar global.
“Karena permintaan hasil pengolahan kelapa di dunia terus meningkat, saat ini kami sedang membangun satu pabrik lagi di Riau. Yakni, PT Garuda Coco Industri,” sambung Jerry.
Dia menjelaskan, daging kelapa dapat diolah menjadi santan, minyak kelapa, serta kelapa parut kering atau desiccated coconut. Sementara itu, air kelapa bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku produk pangan, termasuk nata de coco.
Bagian lain juga memiliki nilai ekonomi. Sabut kelapa dapat diolah menjadi cocofiber untuk berbagai kebutuhan industri, sedangkan material sabut yang diproses menjadi cocopeat bisa digunakan sebagai media tanam dalam kegiatan hortikultura.
Adapun tempurung kelapa dapat diolah menjadi arang dan bahan baku produk berbasis karbon. Beragam produk turunan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas rantai industri kelapa, mulai dari pengolahan hingga pemasaran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022