IPC TPK Sambut Rute MSC Seahorse, Dorong Akselerasi Logistik dan Ekspor Nasional

Kapal PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) rute baru dari pelayaran Mediterranean Shipping Company (MSC) melalui Seahorse service di Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok. (Istimewa)
JawaPos.com - PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menghadirkan layanan rute baru dari pelayaran Mediterranean Shipping Company (MSC) melalui Seahorse service di Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok.
Layanan direct call ini menghubungkan jalur pelayaran Jakarta – Shekou (Tiongkok) – Laem Chabang (Thailand) untuk memperlancar arus logistik serta memperluas jangkauan pasar ekspor-impor nasional di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.
Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis IPC TPK, Yanuar Evyanto menuturkan, pengoperasian rute ini sebagai langkah konkret dalam mendukung keandalan rantai pasok Indonesia di kancah internasional.
"Kami menyambut antusias pembukaan layanan MSC Seahorse service ini sebagai wujud nyata komitmen IPC TPK dalam meningkatkan daya saing logistik nasional," ujar Yanuar dalam keterangannya, Rabu (14/10).
MV MSC Elizabeth III Layani Ratusan Box Peti Kemas
Momen pelayaran perdana rute ini ditandai dengan bersandarnya armada MV MSC Elizabeth III, kapal berbendera Liberia yang memiliki spesifikasi panjang (Length Overall/LOA) 210 meter dan lebar (Beam) 30 meter.
Kapal tersebut mulai bersandar di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok pada 12 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB.
Dalam operasional perdananya, MV MSC Elizabeth III mencatatkan produktivitas tinggi dengan menyelesaikan proses bongkar muat sebanyak 483 boxes peti kemas.
Seluruh proses operasional dilaporkan berjalan secara efisien hingga kapal bertolak kembali untuk melanjutkan perjalanan pada 13 Oktober 2026 pukul 09.30 WIB.
Perkuat Sinergi Pangan, Energi, dan Industri Regional
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022