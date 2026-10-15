IPC TPK Sambut Rute MSC Seahorse, Dorong Akselerasi Logistik dan Ekspor Nasional

JawaPos.com - PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menghadirkan layanan rute baru dari pelayaran Mediterranean Shipping Company (MSC) melalui Seahorse service di Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok.

Layanan direct call ini menghubungkan jalur pelayaran Jakarta – Shekou (Tiongkok) – Laem Chabang (Thailand) untuk memperlancar arus logistik serta memperluas jangkauan pasar ekspor-impor nasional di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis IPC TPK, Yanuar Evyanto menuturkan, pengoperasian rute ini sebagai langkah konkret dalam mendukung keandalan rantai pasok Indonesia di kancah internasional.

"Kami menyambut antusias pembukaan layanan MSC Seahorse service ini sebagai wujud nyata komitmen IPC TPK dalam meningkatkan daya saing logistik nasional," ujar Yanuar dalam keterangannya, Rabu (14/10).

MV MSC Elizabeth III Layani Ratusan Box Peti Kemas

Momen pelayaran perdana rute ini ditandai dengan bersandarnya armada MV MSC Elizabeth III, kapal berbendera Liberia yang memiliki spesifikasi panjang (Length Overall/LOA) 210 meter dan lebar (Beam) 30 meter.

Kapal tersebut mulai bersandar di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok pada 12 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB.

Dalam operasional perdananya, MV MSC Elizabeth III mencatatkan produktivitas tinggi dengan menyelesaikan proses bongkar muat sebanyak 483 boxes peti kemas.

Seluruh proses operasional dilaporkan berjalan secara efisien hingga kapal bertolak kembali untuk melanjutkan perjalanan pada 13 Oktober 2026 pukul 09.30 WIB.