Butuh Waktu 3 Pekan Berlayar, Ini Jadwal Kapal Induk Garibaldi sampai di Indonesia

JawaPos.com - Kapal Induk Giuseppe Garibaldi memulai pelayaran dari Italia ke Indonesia pada Senin malam (24/8). Butuh waktu 3 pekan bagi kapal tersebut untuk sampai di Tanah Air. Karena itu, penyambutannya dijadwalkan pada pertengahan September mendatang.

”Sesuai rencana perjalanan Garibaldi dari Italia menuju Indonesia akan memakan waktu kurang lebih 3 minggu. Kapal diperkirakan tiba di Indonesia sekitar pertengahan September 2026,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait pada Selasa (25/8).

Berkaitan dengan agenda penyambutan dan kegiatan lainnya, Kemhan memastikan akan menyampaikan informasi tersebut kepada publik setelah ada kepastian dan keputusan resmi. Sebagai kapal induk pertama Indonesia, ada kemungkinan Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangannya.

Selama berlayar dari Italia ke Indonesia, Garibaldi akan singgah di beberapa negara sahabat. Termasuk diantaranya Arab Saudi dan Sri Lanka. Sebab, kapal tersebut akan berlayar melalui Terusan Suez,

”Dalam pelayarannya menuju Indonesia, Garibaldi direncanakan melintasi Terusan Suez, dengan agenda singgah di Jeddah, Arab Saudi dan Colombo, Sri Lanka,” terang Rico.

Menurut jenderal bintang satu TNI AD tersebut, pelayaran dari Colombo akan diteruskan dengan menyesuaikan rencana operasi dan navigasi kapal induk pertama milik Indonesia tersebut.

”Sebelum melanjutkan pelayaran menuju Indonesia. Untuk detail rute pelayaran selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana operasi dan navigasi kapal,” terang dia.

Bila tidak ada perubahan, kapal perang tersebut bakal disambut kedatangannya pada 20 September 2026. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menegaskan hal itu. Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Italia yang berkenan menghibahkan salah satu alutsista strategis itu kepada Indonesia.