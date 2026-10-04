Sambut HUT ke-270 Kota Jogjakarta, Pertamina SMEXPO Bawa 47 Lokal Jadi Vokal

Kerajinan tangan membatik ikut serta dalam Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2026 di Pasar Ngasem, Jogjakarta. (istimewa)
JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) bersama Pertamina Foundation resmi membuka Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2026 di Pasar Ngasem, Jogjakarta, Jumat (2/10).
Mengusung semangat “Lokal Jadi Vokal”, kegiatan yang berlangsung pada 2–4 Oktober 2026 ini menjadi ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperkenalkan produk, memperluas akses pasar, membangun jejaring, sekaligus meningkatkan kapasitas usaha.
Pembukaan Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2026 turut dihadiri Dewan Komisaris dan jajaran manajemen Pertamina, Pertamina Foundation, Pemerintah Kota Jogjakarta, pemerintah daerah sekitar, mitra usaha, serta para pelaku UMKM.
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Tahun ini, sebanyak 47 UMKM berpartisipasi, tidak hanya berasal dari Jogjakarta dan sekitarnya, tetapi juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Aceh. Beragam produk ditampilkan, mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan, hingga produk kreatif berbasis potensi lokal.
President Director Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, mengatakan SMEXPO dirancang tidak sekadar sebagai ajang pameran dan penjualan produk, tetapi sebagai ruang untuk membuka akses yang lebih luas bagi UMKM.
“Kita ingin membuka pintu yang lebih luas untuk UMKM. Pintu untuk bertemu pembeli, bertemu mitra, memperluas pasar, membangun jaringan, dan tentu saja semakin percaya diri membawa produknya ke pasar yang lebih besar,” ujarnya.
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Menurut Agus, penyelenggaraan SMEXPO di Jogjakarta dalam dua tahun terakhir menunjukkan antusiasme yang kuat. Pada 2024 dan 2025, SMEXPO Yogyakarta mencatat lebih dari 3.000 pengunjung, lebih dari 6.000 produk terjual, serta nilai transaksi lebih dari Rp 4 miliar. Jogjakarta juga mendapatkan apresiasi sebagai Best Host City SMEXPO Regional 2025.
“Harapannya, Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2026 bukan hanya ramai selama acara berlangsung, tetapi juga meninggalkan transaksi, relasi, dan peluang baru bagi para pelaku UMKM,” ujar Agus.
Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2026 juga menghadirkan business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli dari berbagai sektor, antara lain perhotelan, pariwisata, restoran, katering, hingga pemerintahan.
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