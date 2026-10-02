Kembangkan Portofolio, Midea Perkuat Produksi Lokal, Teknologi AI hingga Perluas Pasar Global 

JawaPos.com – Midea Electronics Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat bisnis di Indonesia melalui pengembangan manufaktur lokal, portfolio produk yang semakin lengkap, inovasi berbasis teknologi pintar, perluasan jaringan penjualan dan layanan purna jual, serta strategi pemasaran yang semakin dekat dengan konsumen.

Komitmen tersebut disampaikan dalam acara konferensi pers dengan tajuk Midea Paling Ideal #JujurSebagusItu yang digelar di Mövenpick Hotel Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

Sebagai bagian dari pengembangan bisnis jangka panjang, Midea terus memperkuat basis manufakturnya di Indonesia. Saat ini, Midea memiliki fasilitas produksi di Indonesia, dengan pabrik AC dan mesin cuci di Cikarang serta pabrik kulkas di Karawang yang ketiganya dibangun sejak tahun 2024.

Vice President Midea Electronics Indonesia, Michael Adisuhanto, mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar strategis dalam pengembangan bisnis Midea.

“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi pertumbuhan pasar maupun perkembangan kebutuhan konsumen. Karena itu, kami terus memperkuat fondasi bisnis kami di sini, mulai dari investasi manufaktur, portfolio produk, distribusi hingga layanan purna jual,” ujar Michael.

Teknologi Dikembangkan dari Kebutuhan Nyata Konsumen

Selain memperkuat bisnis, Midea juga terus mengembangkan inovasi yang berangkat dari kebutuhan sehari-hari konsumen. Salah satu fokus pengembangan Midea adalah ekosistem AI SMART MASTER, yang mengintegrasikan teknologi pintar ke dalam berbagai perangkat rumah tangga.

Hendry Wijaya, Product Management Head Midea Electronics Indonesia, menjelaskan bahwa pengembangan produk Midea didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

“Kami melihat bahwa konsumen semakin kritis dalam memilih produk. Mereka tidak hanya melihat fitur, tetapi juga mempertimbangkan apakah teknologi tersebut benar-benar membantu dan memudahkan aktivitas sehari-hari, lebih efisien, dan sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Hendry.

Kolaborasi Global untuk Membangun Brand yang Lebih Dekat dengan Konsumen

Penguatan posisi Midea di Indonesia juga dilakukan melalui strategi marketing global. Salah satunya melalui mitra kerjasama global Midea dengan FC Barcelona serta keterlibatan Midea dalam sepak bola Asian Football Confederation (AFC).