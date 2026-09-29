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Edi Yulianto
Rabu, 30 September 2026 | 00.38 WIB

Franchise Meet Up Day Sukses Digelar demi Dorong Pertumbuhan Mitra

Dari inovasi produk berbasis buah asli, pembukaan gudang ketiga hingga konsep toko premium dengan biaya renovasi lebih terjangkau. (istimewa) - Image

Dari inovasi produk berbasis buah asli, pembukaan gudang ketiga hingga konsep toko premium dengan biaya renovasi lebih terjangkau. (istimewa)

JawaPos.com — MIXUE Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam melalui rangkaian Franchise Meet Up Day yang digelar di Medan pada Agustus dan Jakarta pada September 2026.

Mempertemukan mitra lama dan calon mitra baru dari berbagai wilayah Indonesia, acara ini sekaligus menjadi momentum bagi MIXUE untuk memperkenalkan sejumlah investasi strategis yang dirancang untuk meningkatkan daya saing produk, menekan biaya operasional, dan membuka peluang pertumbuhan omzet bagi para mitranya.

Antusiasme peserta dalam pertemuan baik di Medan dan Jakarta turut menghasilkan sejumlah penandatanganan komitmen pembukaan toko pada hari yang sama.

Siapkan Teknologi Cold Chain, MIXUE Bidik Peningkatan Kualitas Produk dan Omzet Mitra

Salah satu inovasi yang menarik perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana penerapan teknologi cold chain yang ditargetkan mulai diterapkan pada Desember 2026, dengan melibatkan 12 toko pada tahap awal.

Melalui teknologi ini, buah segar yang telah dipanen akan langsung dibekukan dan didistribusikan ke Indonesia menggunakan sistem cold chain. Teknologi tersebut memungkinkan MIXUE menghadirkan olahan buah asli dengan cita rasa yang lebih segar.

Dengan harga produk yang tetap terjangkau, peningkatan kualitas bahan baku ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi konsumen. Produk yang semakin menarik juga berpotensi meningkatkan frekuensi pembelian dan memperluas peluang penjualan.

MIXUE optimistis inovasi tersebut dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan omzet bagi jaringan mitranya.

Perkuat Rantai Pasok, MIXUE Kini Miliki Tiga Gudang Strategis di Indonesia

Di balik ekspansi jaringan tokonya, MIXUE juga terus melakukan investasi pada infrastruktur distribusi untuk meningkatkan efisiensi operasional mitra.

Dengan dua gudang yang sebelumnya telah beroperasi di Cikarang dan Sidoarjo, MIXUE memiliki jaringan distribusi yang mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku di wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Perusahaan juga memberikan fasilitas gratis ongkos kirim pembelian bahan baku bagi mitra di Pulau Jawa sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor: Edi Yulianto
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