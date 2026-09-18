Baru Sepekan di Indonesia, Jayro Jean Langsung Pasang Target Tinggi Bersama Garudayaksa FC

Jayro Jean. (Istimewa)
JawaPos.com - Striker anyar Garudayaksa FC, Jayro Jean, langsung memasang target tinggi setelah resmi menjadi bagian dari tim yang akan bersaing di BRI Super League 2026/27.
Penyerang asing tersebut ingin membantu Laskar Garudayaksa tampil kompetitif pada musim debut mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Bagi Jayro, Garudayaksa FC memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan tim-tim lain di kompetisi musim ini.
Meski baru sekitar satu pekan berada di Indonesia, Jayro mengaku tidak mengalami kendala berarti dalam proses adaptasi. Sambutan hangat dari lingkungan sekitar maupun rekan-rekan setim membuatnya merasa cepat menyatu dengan tim.
Pengalaman pertamanya berkarier di Indonesia juga memberikan kesan positif. Jayro mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia serta suasana di ruang ganti Garudayaksa FC.
"Menurut saya ini negara yang sangat bagus, saya mungkin baru sekitar satu minggu berada di sini. Orang-orang di sini sangat ramah, begitu juga dengan rekan-rekan setim, mereka sangat baik kepada saya," ujar Jayro.
Setelah mengikuti sejumlah sesi latihan bersama skuad besutan Milos Joksic, Jayro mulai melihat kualitas yang dimiliki Garudayaksa FC. Menurutnya, tim mempunyai banyak pemain bagus yang bisa menjadi modal untuk menjalani musim panjang.
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Namun, ia menilai kerja keras dan konsentrasi dalam latihan tetap menjadi bagian penting jika Garudayaksa FC ingin mendapatkan hasil maksimal.
"Ya, kami memiliki tim yang hebat dengan banyak pemain bagus. Saya rasa jika kami terus bekerja keras dengan baik di setiap sesi latihan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, kami bisa menjalani musim yang bagus," katanya.
Sebagai tim promosi, Garudayaksa FC memang menghadapi tantangan berbeda pada musim pertamanya di Super League. Jayro pun menegaskan bahwa target tim bukan sekadar berpartisipasi, tetapi mampu bersaing dalam setiap pertandingan.
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