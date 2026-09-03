Prediksi Susunan Pemain Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Menang Harga Mati untuk Garuda Muda!

Timnas Indonesia U-20 diprediksi tampil menyerang saat menghadapi Laos U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com — Timnas Indonesia U-20 diprediksi menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi Laos U-20 pada matchday kedua Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di New Laos National Stadium, Vientiane, Kamis (3/9/2026), karena kemenangan menjadi target penting setelah hanya meraih satu poin dari hasil imbang 0-0 melawan Malaysia U-20.
Timnas Indonesia U-20 membutuhkan kemenangan saat melawan Laos U-20 untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 dari Grup H.
Hasil imbang tanpa gol kontra Malaysia U-20 membuat posisi Garuda Muda belum aman sehingga tiga poin menjadi target utama dalam pertandingan kedua.
Timnas Indonesia U-20 kini berada di posisi kedua Grup H dengan koleksi satu poin dari satu pertandingan, sama seperti Malaysia U-20 yang menempati posisi ketiga.
Sementara itu, Australia U-20 memimpin klasemen dengan tiga poin setelah meraih kemenangan atas Laos U-20 dengan skor 2-0.
Situasi tersebut membuat laga melawan Laos U-20 memiliki arti penting bagi Timnas Indonesia U-20.
Garuda Muda tidak hanya membutuhkan kemenangan, tetapi juga harus mulai memperhitungkan persaingan untuk menjadi juara grup atau masuk dalam daftar tujuh runner-up terbaik.
Format kualifikasi membuat setiap poin menjadi sangat berharga bagi Timnas Indonesia U-20. Hanya juara masing-masing grup dan tujuh runner-up terbaik yang berhak mendapatkan tiket menuju putaran final Piala Asia U-20 2027.
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Laos U-20 memang berada di dasar klasemen Grup H dengan nol poin, tetapi status sebagai tuan rumah membuat mereka tetap menjadi ancaman bagi Timnas Indonesia U-20.
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Jawa Pos
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