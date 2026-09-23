IHSG Hari Ini Diprediksi Masih Lanjut Koreksi, Cek Rekomendasi Saham AMRT hingga BBRI

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpotensi melanjutkan koreksinya pada perdagangan Rabu (23/9), setelah ditutup melemah sebesar 1,69 persen ke level 6,277 pada perdagangan Selasa (22/9).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave a dari wave (x), sehingga IHSG akan menguji dahulu rentang area 6,208-6,258. Area penguatan terdekat IHSG berada di 6,333-6,364.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentan 6,276-6,108 sedangkan resistance di level 6,440-6,535.

MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Rabu (23/9), yakni PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA).

Saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham AMRT sebelumnya terkoreksi 0,76 persen ke level 1.305 dan disertai dengan munculnya tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi AMRT saat ini sedang berada di awal wave c dari wave (b). Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 1.290-1.305, dengan target harga 1.350 hingga 1.375 dan stop loss di bawah 1.280.

Selanjutnya, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BBRI sebelumnya terkoreksi 3,64 persen ke level 3.180 dan didominasi oleh tekanan jual yang cenderung meningkat.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi BBRI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c]. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 3.100-3.180, dengan target harga 3.320 hingga 3.420 dan stop loss di bawah 3.080.