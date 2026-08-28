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Djati Waluyo
Jumat, 28 Agustus 2026 | 15.15 WIB

IHSG Berpotensi Lanjut Menguat Pagi Ini, Cermati Rekomendasi Saham DEWA hingga PTRO

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Jumat (28/8), setelah ditutup menguat sebesar 1,81 persen ke level 6,521 pada perdagangan Kamis (27/8).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (c), Namun investor perlu mencermati area koreksi IHSG yang diperkirakan berada pada rentang 6,290-6,394. Adapun area penguatan IHSG akan menguji area 6,666.

Adapun level support IHSG berada di 6,373, 6,272. Sementara itu, level resistance berada di 6,599 dan 6,705.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Petrosea Tbk (PTRO).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Trading Buy untuk saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA). Saham DEWA menguat 6,67 persen ke level 448 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi DEWA saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (B). Investor dapat melakukan Trading Buy pada kisaran 436-444, dengan target harga 456 hingga 478 dan stop loss di bawah 428.

Sementara itu, saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ENRG menguat 2,05 persen ke level 1.245 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ENRG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave Y. Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 1.210-1.235, dengan target harga 1.270 hingga 1.330 dan stop loss di bawah 1.205.

Untuk saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham ICBP menguat 1,27 persen ke level 7.950 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ICBP saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C. Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 7.800-7.950, dengan target harga 8.075 hingga 8.275 dan stop loss di bawah 7.750.

Editor: Bintang Pradewo
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