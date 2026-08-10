Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 30 Juta SID, Investor Saham 10 Juta

JawaPos.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor pasar modal bertambah 9.926.440 Single Investor Identification (SID), menjadi 30.274.265 SID. Angka ini tumbuh 48,78 persen sepanjang tahun 2026 atau year to date (ytd).

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan, dari 30 jutaan SID itu sekitar sepertiganya merupakan investor saham.

Jumlahnya berhasil menembus 10 juta SID, tepatnya 10.052.059 SID, meningkat 1.447.882 SID atau 16,83 persen dibandingkan posisi di akhir tahun 2025.

“Pada penutupan perdagangan Jumat (7/8), jumlah investor pasar modal Indonesia resmi melampaui 30 juta SID, tepatnya mencapai 30.274.265 SID,” ujar Kautsar dalam keterangan yang diterima, Senin (10/8).

Kautsar mengatakan, capaian tersebut mencerminkan semakin luasnya inklusi pasar modal di Indonesia, seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal.

Ia menyebut, pertumbuhan jumlah investor akhirnya juga mendorong perseroan untuk memperkuat kualitas pasar.

Baik melalui reformasi, peningkatan keterhubungan emiten dan investor, serta berbagai inisiatif untuk memperluas dan memperdalam basis pasar.

“Pertumbuhan tersebut mendorong BEI untuk melakukan penguatan kualitas pasar melalui reformasi, peningkatan keterhubungan emiten dan investor, serta berbagai inisiatif untuk memperluas dan memperdalam basis pasar,” ujarnya.

Di tengah pertumbuhan jumlah investor, aktivitas perdagangan saham di BEI selama periode 3 hingga 7 Agustus 2026 juga menunjukkan mayoritas kinerja positif.

Baca Juga:IHSG Menguat di Tengah Investor Cermati Sentimen Global dan Domestik