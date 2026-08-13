Mau Dapat Diskon 17 Persen Untuk Tiket Kereta Api? Berikut Jadwal dan Cara Membelinya

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) memberikan diskon 17 persen untuk tiket perjalanan kereta jarak jauh. Sedangkan tarif Rp 8 diberikan bagi layanan LRT Jabodetabek.

Diskon ini diberikan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, momentum Kemerdekaan dijadikan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap transportasi umum.

“Kemerdekaan adalah momentum kebersamaan. Melalui diskon 17 persen dan tarif Rp 8, kami ingin membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dan menjadikan perjalanan pada 17 Agustus sebagai bagian dari perayaan Kemerdekaan,” ujar Bobby, Kamis (13/8).

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Sementara, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, diskon 17 persen berlaku untuk kereta kelas ekonomi komersial jarak jauh di Pulau Jawa dan Sumatra. Tiket dapat dibeli melalui Access by KAI dan web kai.id mulai 14 Agustus 2026 pukul 00.01 WIB hingga 17 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB, untuk keberangkatan khusus 17 Agustus 2026 pukul 00.01–24.00 WIB.

“KAI menyediakan 67.120 tempat duduk kereta ekonomi komersial dengan tarif promo pada 17 Agustus 2026. Masyarakat dapat memanfaatkan diskon 17 persen selama alokasi tiket dan tarif promo masih tersedia,” kata Anne.

Meski begitu, tarif diskon tidak dapat digabungkan dengan reduksi maupun diskon lainnya. Tiket dengan tarif diskon tetap dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai ketentuan yang berlaku.