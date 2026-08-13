Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Mau Dapat Diskon 17 Persen Untuk Tiket Kereta Api? Berikut Jadwal dan Cara Membelinya

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya) - Image

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) memberikan diskon 17 persen untuk tiket perjalanan kereta jarak jauh. Sedangkan tarif Rp 8 diberikan bagi layanan LRT Jabodetabek.

Diskon ini diberikan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, momentum Kemerdekaan dijadikan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap transportasi umum.

“Kemerdekaan adalah momentum kebersamaan. Melalui diskon 17 persen dan tarif Rp 8, kami ingin membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dan menjadikan perjalanan pada 17 Agustus sebagai bagian dari perayaan Kemerdekaan,” ujar Bobby, Kamis (13/8).

Sementara, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, diskon 17 persen berlaku untuk kereta kelas ekonomi komersial jarak jauh di Pulau Jawa dan Sumatra. Tiket dapat dibeli melalui Access by KAI dan web kai.id mulai 14 Agustus 2026 pukul 00.01 WIB hingga 17 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB, untuk keberangkatan khusus 17 Agustus 2026 pukul 00.01–24.00 WIB.

“KAI menyediakan 67.120 tempat duduk kereta ekonomi komersial dengan tarif promo pada 17 Agustus 2026. Masyarakat dapat memanfaatkan diskon 17 persen selama alokasi tiket dan tarif promo masih tersedia,” kata Anne.

Meski begitu, tarif diskon tidak dapat digabungkan dengan reduksi maupun diskon lainnya. Tiket dengan tarif diskon tetap dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pelanggan dapat memanfaatkan layanan kereta api untuk perjalanan antarkota maupun mobilitas harian di Jabodetabek, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kami berharap tarif khusus ini semakin memudahkan masyarakat menjangkau pusat kegiatan, ruang publik, destinasi wisata, serta berbagai agenda peringatan Kemerdekaan,” pungkas Anne.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Memahami 5 Relasi Kereta Nambo dan Cara Membaca Pola Jadwalnya - Image
Travelling

Memahami 5 Relasi Kereta Nambo dan Cara Membaca Pola Jadwalnya

Jumat, 14 Agustus 2026 | 02.15 WIB

Amuk Palang Pintu Kereta di Sleman, Pemuda Mabuk Ini Diduga Juga Rusak Tiang Bendera - Image
Kasuistika

Amuk Palang Pintu Kereta di Sleman, Pemuda Mabuk Ini Diduga Juga Rusak Tiang Bendera

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.48 WIB

Bidik Investor Tiongkok-Rusia untuk Wujudkan Kereta Api Trans-Kalimantan - Image
Nasional

Bidik Investor Tiongkok-Rusia untuk Wujudkan Kereta Api Trans-Kalimantan

Jumat, 7 Agustus 2026 | 16.43 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore