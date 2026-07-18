Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Minggu, 19 Juli 2026 | 01.42 WIB

Tingkatkan Pelayanan Publik, Danantara Tunjuk Jasa Marga Jadi Mentor Pengelolaan Command Center BUMN

Ilustrasi Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) dan layanan Center 133. (Jasa Marga)

 

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan mentoring pengelolaan Command Center Management lintas BUMN. Langkah ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik dan transfer pengetahuan.
 
Program Marketing Center of Excellence  (CoE) ini diinisiasi PT Danantara Asset Management. Jasa Marga memiliki dua fokus utama, yakni Integrated Service Monitoring dan Incident & Crisis Response Management.
 
Empat BUMN yang menjadi Mentee dalam program ini adalah PT PLN (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh perwakilan dari 22 BUMN sektor pelayanan publik.
 
Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, perusahaannya melayani 3,5 juta kendaraan di jalan tol seluruh Indonesia. Data ini menunjukan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan tol.
 
Menurutnya, pengalaman layanan kepada pelanggan dibangun melalui kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika lalu lintas jalan tol secara tepat. Ketika terjadi kepadatan, diperlukan penataan lalu lintas yang didukung informasi secara waktu nyata agar layanan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan. 
 
 
“Jasa Marga terus mengembangkan smart toll road ecosystem dengan mendorong paradigma dari infrastructure menjadi infraculture yang memberikan nilai dan pengalaman bagi masyarakat,” ujar Rivan, Sabtu (18/7).
 
Dia menyampaikan, Jasa Marga Tollroad Command Center berfungsi sebagai sumber data lalu lintas dan suara pelanggan. Selain itu, data yang dicatat difungsikan mendukung proses pengolahan serta analisis data melalui sistem kendali terintegrasi. 
 
“Kami berharap kolaborasi antar BUMN ini dapat menjadi ruang berbagi wawasan dan praktik terbaik untuk memperkuat kualitas layanan publik,” imbuhny.
 
Pada kesempatan yang sama, Managing Director Human Capital PT Danantara Asset Management Agus Dwi Handaya menambahkan, Jasa Marga berperan besar dalam pengaturan lalu lintas tol. Keputusan yang tetap bisa mencegah kepadatan terjadi dan memberikan dampak ekonomi lebih maksimal.
 
“Pemanfaatan teknologi melalui dashboard yang andal membantu memperjelas prioritas dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan satu kerangka kendali yang semakin kuat, sehingga kolaborasi BUMN yang terjalin tidak berhenti pada sharing session, tetapi juga mendorong peningkatan kapabilitas bersama,” ujar Agus.
 
Sementara, Senior Director Chief Marketing Officer PT Danantara Asset Management Dendi T. Danianto mengatakan, Jasa Marga terpilih sebagai mentor bagi BUMN dalam program Marketing CoE karena memiliki karakteristik layanan publik yang tidak dimiliki oleh BUMN lainnya. Dengan Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) dan layanan Center 133 mampu melayani sekitar 3,5 juta kendaraan setiap harinya.
 
Jasa Marga dianggap berhasil membangun kecepatan respons sebagai implementasi nyata dari layanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.
 
"Namun, orientasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelanggan, namun juga perlu dimulai dari internal perusahaan dengan menempatkan karyawan sebagai bagian penting dari ekosistem layanan. Karena itu, penguatan employee experience perlu dibangun melalui pelibatan karyawan untuk saling berbagi inspirasi, pembelajaran, dan praktik terbaik," ucap Dendi.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Tidak Hanya Bangun Jalan, Jasa Marga Tingkatkan Nilai Ekonomi di Sepanjang Ruas Tol - Image
Bisnis

Tidak Hanya Bangun Jalan, Jasa Marga Tingkatkan Nilai Ekonomi di Sepanjang Ruas Tol

Kamis, 16 Juli 2026 | 00.04 WIB

Usai Diresmikan Presiden Prabowo, Jasa Marga Mulai Sediakan BBM B50 di Rest Area - Image
Energi

Usai Diresmikan Presiden Prabowo, Jasa Marga Mulai Sediakan BBM B50 di Rest Area

Jumat, 10 Juli 2026 | 21.06 WIB

Tingkatkan Layanan, Jasa Marga Fokus Keselamatan Pengguna Tol hingga Jadikan Rest Area Lokasi Wisata - Image
Bisnis

Tingkatkan Layanan, Jasa Marga Fokus Keselamatan Pengguna Tol hingga Jadikan Rest Area Lokasi Wisata

Minggu, 5 Juli 2026 | 04.51 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore