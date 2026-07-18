Tingkatkan Pelayanan Publik, Danantara Tunjuk Jasa Marga Jadi Mentor Pengelolaan Command Center BUMN

Ilustrasi Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) dan layanan Center 133. (Jasa Marga)

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan mentoring pengelolaan Command Center Management lintas BUMN. Langkah ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik dan transfer pengetahuan.

Program Marketing Center of Excellence (CoE) ini diinisiasi PT Danantara Asset Management. Jasa Marga memiliki dua fokus utama, yakni Integrated Service Monitoring dan Incident & Crisis Response Management.

Empat BUMN yang menjadi Mentee dalam program ini adalah PT PLN (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh perwakilan dari 22 BUMN sektor pelayanan publik.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, perusahaannya melayani 3,5 juta kendaraan di jalan tol seluruh Indonesia. Data ini menunjukan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan tol.

Menurutnya, pengalaman layanan kepada pelanggan dibangun melalui kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika lalu lintas jalan tol secara tepat. Ketika terjadi kepadatan, diperlukan penataan lalu lintas yang didukung informasi secara waktu nyata agar layanan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan.

“Jasa Marga terus mengembangkan smart toll road ecosystem dengan mendorong paradigma dari infrastructure menjadi infraculture yang memberikan nilai dan pengalaman bagi masyarakat,” ujar Rivan, Sabtu (18/7).

Dia menyampaikan, Jasa Marga Tollroad Command Center berfungsi sebagai sumber data lalu lintas dan suara pelanggan. Selain itu, data yang dicatat difungsikan mendukung proses pengolahan serta analisis data melalui sistem kendali terintegrasi.

“Kami berharap kolaborasi antar BUMN ini dapat menjadi ruang berbagi wawasan dan praktik terbaik untuk memperkuat kualitas layanan publik,” imbuhny.

Pada kesempatan yang sama, Managing Director Human Capital PT Danantara Asset Management Agus Dwi Handaya menambahkan, Jasa Marga berperan besar dalam pengaturan lalu lintas tol. Keputusan yang tetap bisa mencegah kepadatan terjadi dan memberikan dampak ekonomi lebih maksimal.

“Pemanfaatan teknologi melalui dashboard yang andal membantu memperjelas prioritas dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan satu kerangka kendali yang semakin kuat, sehingga kolaborasi BUMN yang terjalin tidak berhenti pada sharing session, tetapi juga mendorong peningkatan kapabilitas bersama,” ujar Agus.

Sementara, Senior Director Chief Marketing Officer PT Danantara Asset Management Dendi T. Danianto mengatakan, Jasa Marga terpilih sebagai mentor bagi BUMN dalam program Marketing CoE karena memiliki karakteristik layanan publik yang tidak dimiliki oleh BUMN lainnya. Dengan Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) dan layanan Center 133 mampu melayani sekitar 3,5 juta kendaraan setiap harinya.

Jasa Marga dianggap berhasil membangun kecepatan respons sebagai implementasi nyata dari layanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

"Namun, orientasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelanggan, namun juga perlu dimulai dari internal perusahaan dengan menempatkan karyawan sebagai bagian penting dari ekosistem layanan. Karena itu, penguatan employee experience perlu dibangun melalui pelibatan karyawan untuk saling berbagi inspirasi, pembelajaran, dan praktik terbaik," ucap Dendi.