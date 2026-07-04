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Sabik Aji Taufan
Minggu, 5 Juli 2026 | 04.51 WIB

Tingkatkan Layanan, Jasa Marga Fokus Keselamatan Pengguna Tol hingga Jadikan Rest Area Lokasi Wisata

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono. (Istimewa)

 

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) berupaya memaksimalkan transformasi layanan berbasis pelanggan. Perusahaan BUMN ini berusaha menciptakan layanan jalan tol yang lebih adaptif sesuai kebutuhan masyarakat. 
 
Peningkatan customer experience penting dalam mewujudkan target ini. Mengusung tema Up-scaling Customer Experience (CX) Through Smart, Sustainable, and Connected Mobility Ecosystems berusaha meningkatkan layanan.
 
Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, sebagai market leader pengelola jalan tol di Indonesia, Jasa Marga tengah menginisiasi perubahan peradaban bisnis. Dari paradigma infrastructure menjadi infraculture yang berfokus pada keselamatan pengguna jalan tol.
 
"Dampak dari perubahan paradigma ini tidak hanya untuk internal perusahaan, namun juga ke masyarakat agar semakin merasakan pengalaman terbaiknya selama berkendara. Tantangan kita adalah mewujudkan total experience yang berfokus pada keselamatan pengguna jalan," kata Rivan dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7).
 
 
"Untuk mendukung hal ini, Jasa Marga terus mengembangkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi, mulai dari pengawasan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), pengembangan sistem pengendalian internal dalam memastikan kualitas pelayanan dan infrastruktur jalan tol yang disebut dengan Troops, JMTC sebagai pusat kendali operasional, hingga aplikasi Travoy sebagai ekosistem layanan digital bagi pengguna jalan tol," imbuhnya.
 
Menurutnya, kemampuan menciptakan nilai tambah (value creation) di setiap kilometer perjalanan juga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Jasa Marga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui rejuvenasi rest area yang dikembangkan sebagai destinasi wisata, tidak lagi sekadar tempat singgah.
 
"Melalui teknologi dan berbagai inovasi pelayanan yang terus kami kembangkan, Jasa Marga mampu memenuhi dinamika ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Semangat melayani sepenuh hati bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi seluruh Roadster Jasa Marga dalam memberikan kinerja terbaiknya kepada 3,5 juta kendaraan yang kami layani setiap hari," lanjutnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Akademisi Prof. Mohammed Ali Berawi menjelaskan, pembangunan ekosistem mobilitas yang cerdas dapat dilakukan melalui tiga pilar utama. Yaitu hardware, software dan brainware. 
 
Ketiga aspek tersebut harus berjalan beriringan agar mampu menghadirkan sistem transportasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
 
"Strategi bisnis harus mampu menjawab kebutuhan pelanggan. Mobilitas yang cerdas juga harus saling terintegrasi ke dalam sebuah ekosistem. Saat ini, menurut saya Jasa Marga sudah sangat baik," kata Ali.
 
Adanya command center yang dibangun berbasis teknologi harus diimbangi dengan komitmen terhadap keberlanjutan. Sehingga pembangunan sekarang bisa menjadi warisan generasi berikutnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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